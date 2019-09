Evergrande ha stretto un partenariato con Global Auto Engineering Giants per nuovi progetti automobilistici

SHENZHEN, Cina, 27 settembre, 2019 /PRNewswire/ -- Evergrande New Energy Automotive Group ha firmato mercoledì un accordo di cooperazione strategica con cinque importanti aziende di ingegneria automobilistica a livello mondiale, per intraprendere congiuntamente attività di ricerca e sviluppo e progettazione di 15 nuovi modelli di veicoli, che vanno dal full-size di lusso a veicoli classici e di medie dimensioni. Il partenariato prevede la partecipazione di FEV Group, EDAG Engineering Group e IAV Group in Germania, AVL Group in Austria, il mercato europeo di Canadian Magna Group, e segna una pietra miliare nell'impegno di Evergrande Group di sviluppare strategicamente la migliore tecnologia automobilistica.

Xu Jiayin, Presidente del Consiglio dei Direttori di Evergrande Group, ha partecipato alla cerimonia della firma, che si è tenuta nella sede principale di Evergrande Group a Shenzhen. Anche Stefan Pischinger, Presidente e Amministratore Delegato di FEV Group, Cosimo de Carlo, Amministratore Delegato di EDAG Engineering Group, e Ulrich Eichhorn, Amministratore Delegato di IAV Group erano presenti assieme a Helmut List, Amministratore Delegato di AVL Group, e Gunther Apfalter, Amministratore Delegato di Magna Europe.

Le aziende che hanno firmato l'accordo di cooperazione sono leader mondiali nella ricerca, ingegneria e design automobilistico, tra cui telaio, ingegneria BIW, powertrain, E/E, integrazione dei veicoli e interni ed esterni, e hanno sviluppato veicoli per case automobilistiche globali come Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Toyota e Ford.

"La Cina si appresta a diventare un leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia," ha affermato Xu Jiayin, Presidente di Evergrande Group. "Questo accordo dà la possibilità a Evergrande New Energy Vehicle Group di diventare una forza maggiore in questo sviluppo."

Evergrande Group ha programmato di sviluppare la sua produzione di veicoli a nuova energia in una nuova centrale mondiale tra i prossimi tre e cinque anni, incrementando la produzione e le capacità di vendita annuale a cinque milioni di veicoli nei prossimi dieci anni. Il gruppo ha inoltre annunciato piani per assumere 8.000 esperti e specialisti. Nell'ultimo anno, Evergrande ha stretto un partenariato con Koenigsegg Automotive AB, Hofer e BENTELER per sviluppare tecnologie fondamentali per gli ultimissimi modelli di veicoli. Evergrande ha inoltre comprato e-Traction, un'azienda olandese, e Protean, un'azienda britannica, per acquisire la tecnologia avanzata del motore a ruote.

Il Gruppo si propone di essere leader mondiale nelle tecnologie e nella qualità costruttiva dei veicoli a nuova energia. In Cina, Evergrande dispone di fabbriche intelligenti di lusso a Guangzhou, Shanghai, Tianjin e Shenyang, che utilizzano le migliori attrezzature e tecnologie di produzione al mondo, per garantire la gamma completa di forniture per il primo marchio NEV di Evergrande "Hengchi".

SOURCE Evergrande New Energy Automotive Group