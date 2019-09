Evergrande werkt samen met toonaangevende internationale auto engineeringbedrijven voor ontwerpen nieuwe modellen

SHENZHEN, China, 27 september 2019 /PRNewswire/ -- Evergrande New Energy Automotive Group heeft afgelopen woensdag een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend met vijf vooraanstaande internationale auto engineeringbedrijven voor het gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van R&D voor 15 nieuwe modellen in de top- en middenklasse, evenals voor een aantal klassieke voertuigen. Bedrijven als FEV Group, EDAG Engineering Group en IAV Group in Duitsland, AVL Group in Oostenrijk, de Europese tak van de Canadian Magna Group zullen hieraan een bijdrage leveren. De strategische samenwerking is een mijlpaal in het streven van de Evergrande Group om 's werelds best-in-class autotechnologie te ontwikkelen.

Xu Jiayin, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Evergrande Group, was bij de officiële ondertekening aanwezig die plaatsvond in het hoofdkantoor van Evergrande Group in Shenzhen. Daarnaast waren Stefan Pischinger, President en CEO van de FEV Group, Cosimo de Carlo, CEO van de EDAG Engineering Group, en Ulrich Eichhorn, CEO van de IAV Group aanwezig, evenals Helmut List, CEO van de AVL Group en ook Gunther Apfalter, CEO van Magna Europe.

De bedrijven die de samenwerking ondertekenden, zijn vooraanstaande internationale spelers in de automobielsector die zich bezighouden met onderzoek, engineering en design op het gebied van design (binnen- en buitenkant), BIW-technologie, aandrijvingen, E/E en voertuigintegratie. De betrokken partijen hebben o.a. voertuigen ontwikkeld voor internationale autoproducenten als Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Toyota en Ford.

"China is er klaar voor om wereldleider te worden op het gebied van nieuwe-energievoertuigen," aldus Xu Jiayin, Voorzitter van de RvB van Evergrande Group. "De overeenkomst stelt de Evergrande New Energy Vehicle Group in staat om een belangrijke rol te spelen bij deze ontwikkeling."

De groep wil de productie van diens nieuwe-energievoertuig in de komende drie tot vijf jaar wereldwijd uitbreiden en de jaarlijkse productie- en verkoopcapaciteit in de komende tien jaar verhogen naar vijf miljoen auto's. Daarnaast maakte de groep diens plannen bekend om 8.000 experts en specialisten te willen werven. Ten behoeve van de ontwikkeling van kerntechnologieën voor de nieuwste modellen, werkt Evergrande sinds vorig jaar samen met Koenigsegg Automotive AB, Hofer en BENTELER. En om te kunnen beschikken over geavanceerde technologie op het gebied van wielaandrijving heeft Evergrande bovendien het Nederlandse bedrijf e-Traction en het Britse bedrijf Protean overgenomen.

De groep wil wereldwijd uitgroeien tot een toonaangevend leider op het gebied van technologie en productie van hoogwaardige nieuwe-energievoertuigen. Momenteel beschikt Evergrande in China over geavanceerde productiesites in Guangzhou, Shanghai, Tianjin en Shenyang, waar met 's werelds beste productieapparatuur en –technologie alle onderdelen worden geproduceerd voor de "Hengchi", het voornaamste NEV-merk van Evergrande.

SOURCE Evergrande New Energy Automotive Group