Expo Mondiale dell'Intelligenza 2024 Inizia con una Grande Inaugurazione a Tianjin

TIANJIN, China, 21 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Il 20 giugno, Tianjin ha ospitato l'apertura dell'Expo Mondiale dell'Intelligenza 2024 (WIE). Con il tema "Intelligenza: Spazio di Sviluppo Espansivo, Motore di Crescita Sostenibile," l'evento è stato co-organizzato dai governi popolari dei municipi di Tianjin e Chongqing.

Wan Gang made a keynote speech. The site of 2024 World Intelligence Expo

Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato una lettera di congratulazioni all'expo, sottolineando che l'intelligenza artificiale, come importante forza trainante per una nuova rivoluzione scientifico-tecnologica e trasformazione industriale, avrà un impatto profondo sullo sviluppo economico e sociale globale e sul progresso della civiltà umana. Nella sua lettera, Xi ha anche osservato che la Cina ha attribuito grande importanza allo sviluppo dell'IA, promuovendo attivamente l'integrazione profonda di Internet, big data e IA con l'economia reale per coltivare e costruire l'industria intelligente, accelerare lo sviluppo di una nuova qualità della produttività e fornire nuovo impulso per uno sviluppo di alta qualità.

Chen Min'er, segretario del Comitato del CPC di Tianjin, ha tenuto un discorso alla cerimonia di apertura dell'expo. Wan Gang, presidente dell'Associazione Cinese per la Scienza e la Tecnologia, ha tenuto il discorso principale. Hu Henghua, sindaco di Chongqing; Wu Zhaohui, vicepresidente dell'Accademia Cinese delle Scienze; Liu Liehong, capo dell'Amministrazione Nazionale dei Dati; Long Teng, vice ministro del Ministero della Scienza e della Tecnologia; e Shan Zhongde, vice ministro del Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, hanno rispettivamente tenuto discorsi all'expo. Il sindaco di Tianjin, Zhang Gong, ha presieduto la cerimonia di apertura.

Nel suo discorso, Chen Min'er ha sottolineato che Tianjin ha aderito all'innovazione scientifica e tecnologica e all'innovazione industriale allo stesso tempo, promuovendo attivamente l'esplorazione e le applicazioni pratiche nel campo dell'IA e accelerando lo sviluppo di una nuova qualità della produttività per meglio sostenere il suo sviluppo e la sua vita di alta qualità. Chen ha aggiunto: "Guidando l'innovazione scientifica e tecnologica con l'intelligenza, Tianjin accelererà la ricerca e lo sviluppo e l'applicazione di alcune tecnologie chiave e fondamentali, svilupperà vigorosamente il settore dei servizi scientifici e tecnologici, semplificherà i canali di offerta e domanda per i risultati scientifici e tecnologici, potenzierà i parchi scientifici e tecnologici per migliorarne qualità ed efficienza, e accelererà l'applicazione intersettoriale dell'IA per favorire l'innovazione e le scoperte nei campi della scienza della vita, della tecnologia a basso impatto ambientale e della ricerca futura.

Secondo Hu Henghua, Chongqing sta accelerando l'industrializzazione digitale e la digitalizzazione industriale per costruirsi come una nuova altura dell'economia digitale. L'Expo Mondiale dell'Intelligenza 2025 è programmata per tenersi a Chongqing. Hu ha invitato tutti a delineare insieme un nuovo paesaggio dell'IA, condividere le opportunità d'oro durante la digitalizzazione di Chongqing e co-costruire un futuro promettente nell'era dell'IA.

Wu Zhaohui ha suggerito di rafforzare la cooperazione interdisciplinare per consolidare la base di ricerca dell'IA, arricchire gli scenari dell'IA con applet e approfondire le interazioni industria-istituto per costruire un ecosistema di innovazione dell'IA.

Zeng Yi, presidente della China Electronics Corporation; Chen Zhongyue, presidente della China Unicom; Yang Yuanqing, presidente e CEO di Lenovo; e Zhou Hongyi, fondatore di Qihoo 360, hanno tenuto dei discorsi.

