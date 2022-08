EZVIZ annuncia la nuova partnership con Dierre per il nuovo spioncino intelligente D-eye

La nuova collaborazione va ad arricchire il catalogo Dierre con una soluzione smart e connessa per il controllo degli accessi e la sorveglianza domestica.

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 1 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Con il nuovo spioncino digitale D-EYE la porta Dierre diventa parte della casa connessa. D-EYE è uno spioncino con telecamera e campanello, dotato di un'elegante e resistente struttura in Zinco, con numerose funzioni che garantiscono la massima sicurezza per il controllo della porta di ingresso.

The launch of the D-eye introduced a world-leading frontdoor security solution to more families in Italy.

Il sistema permette di parlare con i visitatori tramite il monitor interno a colori da 4.3" e di ricevere una videochiamata dalla app EZVIZ quando qualcuno suona alla porta. Inoltre D-EYE invia notifiche istantanee su app riguardo a eventuali attività sospette che si verificano in prossimità dell'ingresso di casa.

"EZVIZ da sempre crea prodotti in grado di portare valore nelle case dei clienti: per questo siamo onorati di mettere la nostra tecnologia al servizio di un'azienda famosa per la sua qualità e affidabilità come Dierre." commenta Andrea Vanni, Country Manager di EZVIZ - "D-EYE rafforza la sicurezza di ogni abitazione, aggiungendo alla formidabile protezione della porta blindata Dierre un ulteriore livello proattivo grazie alla prevenzione di possibili tentativi di intrusione."

Grazie a D-Eye sarà facile avere il controllo degli accessi e di ciò che succede fuori dalla soglia di casa, con la possibilità di interagire da remoto con visitatori o corrieri: la sua telecamera grandangolare inquadra facilmente tutto lo spazio e vede anche al buio grazie alla visione a infrarossi.

Tutta la tecnologia è completamente senza fili: connessione Wi-Fi facile con il router di casa e alimentazione a batteria ricaricabile, con fino a 3 mesi di autonomia per singola carica.

Fondata nel 2013, EZVIZ si dedica alla creazione di una vita sicura, facile e smart attraverso i suoi dispositivi intelligenti, una piattaforma basata su cloud e tecnologia AI. Una sola app per gestire tutti i prodotti e restare sempre connessi con casa, ufficio, negozio, e tutto ciò che conta, con notifiche istantanee da telecamere e dispositivi di sicurezza.

Dierre è il marchio italiano che guida l'innovazione nei settori delle porte blindate, porte per interni e chiusure di sicurezza. Fondata nel 1975, l'azienda offre una gamma completa di soluzioni che comprende porte di sicurezza, porte tagliafuoco, controtelai per porte a scomparsa, porte scorrevoli, chiusure per garage e casseforti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869078/EZVIZ_DIERRE.jpg

