EZVIZ presenta C8C, la prima telecamera Wi-Fi pan/tilt per esterni, un passo avanti nella protezione totale della casa

Compatta e elegante, C8C ha una forma sferica e si adatta a qualsiasi ambiente domestico. Con un campo visivo a 360 gradi, la fotocamera permette di visualizzare senza difficoltà ampi spazi esterni. Le funzioni pan e tilt aiutano a evitare i punti ciechi nel monitoraggio che molte fotocamere per esterni presentano. Inoltre, la videocamera è dotata di un microfono a cancellazione di rumore. Gli utenti possono facilmente manovrare C8C con l'App EZVIZ sul proprio dispositivo mobile, per vedere e ascoltare cosa sta succedendo. C8C è dotata anche di due antenne esterne per connessioni Wi-Fi potenziate ed è classificata IP65 per fornire prestazioni elevate e di lunga durata anche in caso di vento, pioggia o neve.

Per risolvere il problema del monitoraggio notturno (problema che riguarda l'intero settore) C8C è dotata di una modalità di visione notturna a colori che utilizza ottiche professionali e due faretti integrati. Illuminando l'ambiente, C8C riproduce scene ricche di contrasto cromatico anche di notte. Questa illuminazione supplementare può essere attivata manualmente, ancora una volta con l'App EZVIZ, o può essere impostata per attivarsi automaticamente attraverso la modalità di visione notturna intelligente di EZVIZ. Con la modalità Smart abilitata, la telecamera rileva i movimenti e passa dal bianco e nero all'immagine a pieno colore ogni volta che serve.

Monitorare tutto ciò che accade all'aperto è decisamente complesso. EZVIZ ha cercato soluzioni per ridurre segnalazioni false o irrilevanti, oltre a fornire un sistema di difesa attivo. A tal fine, EZVIZ ha programmato un algoritmo AI avanzato all'interno della telecamera C8C, in modo da poter riconoscere e rilevare in modo intelligente le forme umane. Se degli estranei entreranno nella proprietà, i dispositivi mobili degli utenti riceveranno degli avvisi e una luce stroboscopica si attiverà in loco con finalità di dissuasione.

"Riteniamo che C8C diventerà un must per molti proprietari immobiliari, poiché risolve più problemi di sicurezza contemporaneamente e combina le sue funzionalità con un design eccellente", ha dichiarato Lexie Zhang, product manager della gamma di telecamere pan/tilt per esterni di EZVIZ. "È flessibile nell'installazione e versatile nell'uso, e la funzione pan-tilt offre un'esperienza completamente nuova nel monitoraggio degli ambienti esterni".

Come tutti gli altri prodotti EZVIZ, C8C dispone di comandi semplici, della visualizzazione dal vivo e della riproduzione video tramite l'app gratuita EZVIZ. Tutti i video vengono registrati in alta definizione 1080p e compressi in modo efficiente con lo standard H.265. Gli utenti possono archiviare le riprese sulla scheda micro-SD locale della fotocamera o abbonarsi a CloudPlay di EZVIZ per l'archiviazione su cloud, che ora è disponibile in prova gratuita fino a 30 giorni.

