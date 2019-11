FairCom, leader nella tecnologia database, celebra i 40 anni di offerta di soluzioni rapide ed affidabili

Un futuro roseo per la società di software per la gestione dei dati

COLUMBIA, Missouri, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Uno dei nomi più affidabili nel settore dei sistemi di gestione database, FairCom Corporation, compie oggi 40 anni. Dalla sua fondazione, la società è stata pioniera nell'industria del software con milioni di soluzioni sviluppate ed oltre 40 membri dei Fortune 100 che utilizzano le soluzioni database di FairCom.

"La storia di FairCom è fatta di innovazione, velocità e longevità. L'evoluzione della nostra tecnologia fa sì che i prodotti FairCom possano essere utilizzati per modernizzare i sistemi legacy, migliorare la gestione dei dati negli scenari tradizionali e consente di effettuare operazioni database nel mondo dell'IoT," ha dichiarato Alysha Brown, Direttore delle Operazioni di FairCom. "Un team determinato ed altamente qualificato e una solida tecnologia sono la base del nostro successo."

Subito dopo la sua fondazione, FairCom ha iniziato a lasciare il segno nel settore della gestione dei dati come una delle prime aziende ad offrire un pacchetto commerciale che utilizzasse l'indicizzazione B+tree. Il patrimonio di innovazione continua oggi con FairCom, una delle prime aziende a sviluppare una soluzione database creata appositamente per l'uso su dispositivi edge in ambiente IoT (Internet of Things).

Ad oggi, la linea di prodotti di FairCom ha come punto di riferimento il database multi-modello c-treeACE che effettua transazioni ad alta velocità e massicce analisi in parallelo dei big data. Offre inoltre agli sviluppatori NoSQL API per l'elaborazione dei dati binari in tempo reale e ANSI SQL per query ed analisi semplificate sugli stessi dati. Tra le società che sfruttano la flessibilità di c-treeACE c'è Verizon, che di recente ha scelto c-treeACE per la sua "Verizon Intelligent Network Control Platform Transaction Server Migration - In-Memory Database solicitation".

La stessa tecnologia utilizzata in c-treeACE gestisce anche il database IoT c-treeEDGE, che permette alle aziende non solo di gestire in modo affidabile i dati negli ambienti IoT e IIoT, ma anche di elaborare i dati nel punto in cui sono stati generati o in prossimità di esso. c-treeEDGE V2, rilasciato a giugno, include nuove funzionalità come l'aggregazione automatica dei dati, la replica in parallelo degli stessi in modo massivo ed il supporto OPC UA.

La linea di prodotti di FairCom include anche la soluzione di gestione dati c-treeRTG per i sistemi legacy. c-treeRTG consente alle aziende che usano tecnologie legacy, come il linguaggio COBOL, di modernizzare in modo semplice i sistemi o migrare ad uno nuovo.

"La quarantennale esperienza di FairCom nell'innovazione del mercato dei database ad alte prestazioni è solo un preludio a ciò che verrà. Nei prossimi anni, FairCom rilascerà nuove tecnologie che cambieranno l'industria dei database così come la conosciamo," ha dichiarato Mike Bowers, Architetto Responsabile di FairCom. "La nostra tecnologia database di prossima generazione si basa sulle prestazioni eccezionali del motore database di FairCom in grado di fornire nuove forme di dati, più velocemente e con l'impiego di meno risorse per lo sviluppo rispetto a qualsiasi altro database."

FairCom è stata fondata nel 1979 a Columbia (Missouri) ed ora ha uffici locali a Milano, São Paolo e Salt Lake City. Tra le società ed organizzazioni mondiali che si sono affidate a FairCom per le loro soluzioni database ci sono OpenText, UPS, Software AG, Rockwell Automation, Henry Schein, Motorola Solutions, la U.S. Federal Aviation Administration e Thomson Reuters. Informazioni dettagliate su FairCom e sulla sua solida gamma di prodotti sono disponibili su faircom.com.

Informazioni su FairCom

FairCom Corporation è una società pioniera per il software e un leader globale nelle tecnologie database. La sua reputazione per l'innovazione risale al 1979 e continua fino a oggi con prodotti veloci e affidabili che godono della fiducia delle aziende in un gran numero di settori, dalle imprese di piccole e medie dimensioni a grandi industrie, tra cui società annoverate nel Fortune 100. La linea di prodotti basata su c-tree di FairCom comprende il database multi-modello personalizzabile c-treeACE, la soluzione "Ready to Go" di c-treeRTG per la gestione di dati provenienti da sistemi meno recenti ed il nuovo database IoT c-treeEDGE per soluzioni informatiche all'avanguardia. Per maggiori informazioni su FairCom visitare il sito FairCom.com.

