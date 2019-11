FairCom, líder em banco de dados, comemora 40 anos oferecendo soluções rápidas e confiáveis

COLUMBIA, Missouri, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A FairCom Corporation, um dos nomes mais confiáveis no setor de sistemas de gerenciamento de banco de dados, completa hoje 40 anos. Desde que foi fundada, a empresa tem sido pioneira no setor de software, com milhões de implementações e mais de 40 empresas listadas na Fortune 100 adotando suas soluções de bancos de dados.

"A história da FairCom é uma história de inovação, velocidade e longevidade. Nossa tecnologia evoluiu para que os produtos da FairCom pudessem ser utilizados para modernizar sistemas legados, melhorar o gerenciamento de dados nos ambientes tradicionais e fornecer operações de bancos de dados no mundo da Internet das Coisas", disse Alysha Brown, diretora de operações da FairCom. "Nosso sucesso se deve a uma equipe altamente experiente e determinada e a uma tecnologia sólida e comprovada."

Pouco depois de sua fundação, a FairCom começou a deixar sua marca no setor de gerenciamento de dados, tornando-se uma das primeiras empresas a oferecer um pacote comercial usando a indexação B+tree. O espírito de inovação se mantém, e a FairCom é hoje uma das primeiras empresas a desenvolver uma solução de banco de dados criada especificamente para uso em ambientes de computação na borda (edge computing) e IoT (Internet of Things).

A linha de produtos da FairCom é ancorada atualmente no banco de dados multimodelo unificado c-treeACE, que oferece transações de alta velocidade e análises de big data de maneira paralela e massiva. Ele permite que desenvolvedores processem dados binários na velocidade da máquina por meio de APIs NoSQL e tenham facilidade de consulta e análise sobre os mesmos dados físicos por meio de consultas ANSI SQL. Uma das empresas que se beneficiam da flexibilidade do c-treeACE é a Verizon, que recentemente escolheu o c-treeACE como solução de banco de dados em memória para a migração de seu Verizon Intelligent Network Control Platform Transaction Server.

A mesma tecnologia utilizada no c-treeACE também alimenta o banco de dados de IoT c-treeEDGE, que permite que as empresas não apenas gerenciem seus dados de forma confiável em ambientes IoT e IIoT, como também tomem decisões de missão crítica no ponto de coleta ou perto dele. O c-treeEDGE V2, lançado em junho, inclui novos recursos como agregação automática de dados, replicação de dados de maneira paralela e massiva e suporte a OPC UA.

A linha de produtos da FairCom inclui também a solução de gerenciamento de dados c-treeRTG para sistemas legados. O c-treeRTG permite que empresas que usam tecnologias como COBOL modernizem facilmente seus sistemas ou migrem para um novo.

"O histórico de quarenta anos de inovação da FairCom no mercado de banco de dados de alto desempenho é apenas um prelúdio para o que está chegando. Nos próximos anos, a FairCom lançará novas tecnologias de banco de dados que transformarão completamente esse setor", disse Mike Bowers, arquiteto-chefe da FairCom. "Nossa próxima geração de tecnologia de banco de dados, baseada na capacidade de desempenho extremo do banco de dados FairCom fornecerá novas formas de dados, mais rápidas e que exigem menos esforço do desenvolvedor do que qualquer outro banco de dados", disse Mike Bowers, arquiteto-chefe da FairCom.

A FairCom foi fundada em 1979 em Columbia, Missouri, e possui agora também escritórios regionais em Milão, São Paulo e Salt Lake City. Entre as empresas e organizações globais que confiaram na FairCom para suas necessidades de banco de dados estão OpenText, UPS, Software AG, Rockwell Automation, Henry Schein, Motorola Solutions, U.S. Federal Aviation Administration e Thomson Reuters. Informações detalhadas sobre a FairCom e sua robusta família de produtos estão disponíveis em faircom.com.

A FairCom Corporation é uma empresa pioneira no setor de software e líder global em tecnologia de banco de dados. Sua reputação como empresa inovadora começou a se construir em 1979 e se mantém até hoje, com os produtos rápidos e confiáveis que são adotados por empresas de uma ampla variedade de setores, desde pequenas e médias empresas até organizações de grande porte, inclusive as listadas na Fortune 100. A linha de produtos baseada no c-treeACE da FairCom inclui o banco de dados multimodelo personalizável c-treeACE, as soluções de gerenciamento de dados "Ready-to-Go"(prontas para uso) c-treeRTG para sistemas de legado, e o novo banco de dados c-treeEDGE IoT para computação na borda. Informações adicionais sobre a FairCom podem ser acessadas em FairCom.com.

