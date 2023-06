FARMACEUTICA: l'innovazione italiana protagonista a Roma

ROMA, 8 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Si tiene oggi e domani a Roma "Growing Together", un evento organizzato da NTC, azienda farmaceutica italiana con prevalente orientamento internazionale, con un focus in oftalmologia e un portafoglio importante anche in ginecologia e gastroenterologia. I partecipanti sono rappresentanti della leadership di circa 30 aziende farmaceutiche internazionali partner di NTC, per confrontarsi sul presente e futuro della ricerca clinica italiana.

Due giornate di approfondimento e di discussione in cui queste imprese, leader nei loro mercati di riferimento, esplorano nuove soluzioni terapeutiche nate dall'ascolto di KOLs (Key Opinion Leaders), dalla ricerca scientifica, e dalle evidenze emerse dalla pratica clinica all'interno di ospedali e ambulatori italiani.

"Lavoriamo da tempo ad un progetto così ambizioso", dice Riccardo Carbucicchio CEO di NTC. "Oggi apriamo questo evento e ospitiamo alcuni dei nostri partner strategici a cui presentiamo un nuovo modello di collaborazione tra classe medica e azienda che fa leva su creatività e professionalità italiana".

NTC è riuscita a sviluppare il primo collirio al mondo che associa un antibiotico fluorochinolonico particolarmente efficace in ambito oculistico per la chirurgia oculare, la levofloxacina, con il desametasone, cortisonico di riferimento in oftalmologia. Per dimostrare l'efficacia e la sicurezza del collirio, NTC ha ideato e condotto LEADER7, uno studio clinico registrativo di fase 3, multicentrico, internazionale, randomizzato, a gruppi paralleli, con valutatore in cieco, su 800 pazienti sottoposti a chirurgia della cataratta in oltre 50 centri, di cui 43 Italiani.

"Siamo molto orgogliosi di aver sviluppato, come azienda italiana con il supporto degli oculisti italiani, un prodotto che ora stiamo portando in tutto il mondo. Abbiamo infatti concesso i diritti per la commercializzazione in circa 90 paesi. Un collirio che, riducendo l'utilizzo dell'antibiotico ad una sola settimana, contribuisce al contenimento dell'antibiotico resistenza, tema di grande rilevanza per NTC. Il nostro impegno in tal senso si concretizza anche nella valorizzazione di nuove tecnologie e nuovi approcci che sfruttano formulazioni innovative anche in ambito ginecologico e dermatologico come il complesso brevettato TiAB (a base di argento ionico), utile come coadiuvante in trattamenti terapeutici contro microorganismi esterni".

Questo evento ha l'obiettivo di mostrare il presente ed il futuro di NTC al fine di avviare nuovi progetti di sviluppo e di commercializzazione, far conoscere le soluzioni sviluppate da NTC con le relative evidenze scientifiche in Oftalmologia e Ginecologia, rafforzare il rapporto con i nostri clienti per dare loro una prospettiva dei vantaggi che si possono trarre dalla collaborazione.

La ricerca italiana e l'innovazione sono protagoniste a Roma, per sostenere ed ampliare nuove opportunità di crescita e di collaborazione tra Italia e il Mondo.

NTC è una società farmaceutica con sede a Milano e partnership commerciali in oltre 100 paesi. NTC è attiva nella ricerca, sviluppo, registrazione e commercializzazione a livello internazionale di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari in oftalmologia, pediatria, gastroenterologia e ginecologia.

Offre ai propri partner commerciali, attualmente più di 200 nel mondo, prodotti innovativi che rispondono ad alti standard qualitativi. Per maggiori dettagli, consultare il sito web www.ntcpharma.com.

