Fatta in Italia: La Battista di Automobili Pininfarina per la prima volta su strada a Torino

La sede del design, ingegneria e produzione di Automobili Pininfarina è a Torino. Nel 2019 l'azienda ha annunciato che avrebbe creato non più di 150 esemplari della Battista da 1900 CV per i clienti di tutto il mondo, con consegne che inizieranno alla fine di quest'anno. La pura, bella e rara hyper GT è la prima di una gamma di nuove auto di lusso innovative e completamente elettriche, della Casa Automobilistica.

L'importante occasione del primo viaggio su strada della Battista ha visto la presenza di collaboratori e partner chiave di Automobili Pininfarina, tra cui Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino, Paolo Pininfarina, Presidente di Pininfarina S.p.A., Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, e rappresentanti del partner di sviluppo tecnologico, DANISI Engineering. L'evento ha permesso di riconoscere nel marchio il potenziale per ispirare i futuri talenti del Design e Ingegneria nella Regione Piemonte.

Per Svantesson, Amministratore Delegato di Automobili Pininfarina, ha affermato: "Automobili Pininfarina è orgogliosa di avere il suo cuore nella città di Torino. Da quando, nel 2019, abbiamo lanciato il nostro marchio e la Battista, abbiamo creato, in questa Regione, un brillante team di designer, ingegneri e specialisti nella costruzione di automobili. Crediamo fermamente che combinando un design eccezionale con una tecnologia pulita e completamente elettrica nelle auto di lusso, stiamo dando all'Italia un'opportunità d'oro per rafforzare ulteriormente la sua grande reputazione di leader mondiale nella realizzazione di auto sportive".

Paolo Pininfarina, Presidente di Pininfarina S.p.A., ha dichiarato: "La Battista è un omaggio alla visione di mio nonno, che applaudirebbe questo capolavoro di innovazione stilistica e di ingegneria perché abbraccia la tecnologia del futuro, senza compromessi con i valori Pininfarina. Vedere la Battista percorrere le strade di Torino è un momento speciale: questa hyper GT è viva ed è un meraviglioso simbolo dell'innovazione italiana ".

Il ritorno a casa lungo le strade della città italiana segue il completamento dei primi test di sviluppo ad alta velocità presso il Centro Tecnico di Nardò, in cui i collaudatori esperti di Automobili Pininfarina, tra cui l'ex pilota di Formula Uno e Formula E Nick Heidfeld, hanno messo alla prova la Battista. Nonostante le sfide poste dagli attuali eventi globali, il programma non ha subito ritardi.

Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino, ha affermato: "Siamo felici di aver avuto modo di incontrare l'Amministratore Delegato di Automobili Pininfarina - Per Svantesson – e il Presidente di Pininfarina S.p.A. - Paolo Pininfarina - per confrontarci sulle prospettive di sviluppo del settore sul nostro territorio e dare il benvenuto alla nuova Battista, per la prima volta sulle strade della nostra città. La vettura, che rappresenta una sorta di laboratorio viaggiante, è progettata e realizzata interamente a Torino e ancora una volta dimostra come il nostro territorio sappia essere il luogo ottimale dove ideare e implementare progetti innovativi e rivolti al futuro".

Il tour della Battista attraverso la città è stato condotto in collaborazione con il suo partner di sviluppo tecnologico, DANISI Engineering, e il Politecnico di Torino, che stanno attualmente lavorando insieme al progetto Torino City Lab, una partnership che studia le tecnologie future come la guida autonoma e il 5G all'interno della Regione.

