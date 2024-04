Ferretti S.p.A. convoca l'Assemblea degli Azionisti

BEIJING, 23 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. Tan Xuguang ha presieduto l'Assemblea degli Azionisti di Ferretti Global a Pechino e ha risposto alle domande degli azionisti. La conferenza principale si è tenuta a Milano e ha visto la partecipazione online di Tan Xuguang, membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Sorveglianza e azionisti di tutto il mondo.

L'Assemblea ha deliberato e approvato la "Relazione Finanziaria Annuale e Relazione Finanziaria Consolidata 2023", la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sul pagamento dei compensi" e ha aggiunto due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Secondo il successivo comunicato, il risultato operativo di Ferretti nel 2023 sarà pari a 1.134.000.000 di Euro, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente; utile netto pari a 83.500.000 di Euro, in crescita del 38% rispetto all'anno precedente; Gli ordini in mano sono stati di 1.491.000.000 di Euro, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente, l'utile netto è aumentato più velocemente dei ricavi, il livello più alto della storia, ed è tornato con successo alla Borsa di Milano, diventando la prima società al mondo ad essere quotata in doppia quotazione a Hong Kong e in Italia.

Ferretti S.p.A è uno dei più antichi produttori italiani di yacht di lusso e leader riconosciuto nel settore della nautica di lusso e da diporto a livello mondiale, con alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo, ognuno con i propri punti di forza unici e complementari. Nel 2008, quando la crisi finanziaria ha travolto il mondo, Ferretti si è trovata in una situazione difficile a causa di una cattiva gestione. Nel 2012 Weichai Group, gruppo produttore di attrezzature di fama mondiale, ha riorganizzato strategicamente Ferretti S.p.A., avviando un percorso di cooperazione strategica tra le due parti. Con le sue forti risorse sinergiche, Weichai Group ha aiutato Ferretti a invertire rapidamente il declino dello sviluppo e a intraprendere la corsia preferenziale di uno sviluppo sano. Tan Xuguang, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Weichai Group e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A., è stato insignito del "Leonardo International Award" dal Governo italiano in riconoscimento del suo eccezionale contributo alla ristrutturazione strategica di Ferretti S.p.A e all'interscambio economico tra Cina e Italia.

Nel corso dell'assemblea, gli azionisti partecipanti hanno pienamente confermato il rapido sviluppo di Ferretti S.p.A. e si sono espressi pieni di aspettative per il suo futuro per continuare a mantenere la sua posizione di leader nel settore della nautica da diporto globale e per espandere la propria leadership nel settore. Tan Xuguang ha dichiarato che Weichai Group continuerà a sostenere lo sviluppo di Ferretti S.p.A. e a trasformare Ferretti S.p.A in una perla indiscutibile nel settore della nautica da diporto globale, continuando a creare maggiore valore per gli investitori.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394637/FerrettiGroup.jpg