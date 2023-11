Festeggiate la stagione più magica dell'anno con un ricco calendario di eventi culinari, artistici e festivi nel cuore della città delle luci

PARIGI, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Per tutto il mese di dicembre, il Four Seasons Hotel George V di Parigi ospiterà una serie di deliziose cene festive che fonderanno il talento artistico, la brillantezza teatrale, musica e gastronomia stellata Michelin, un concept innovativo nella scena alberghiera parigina.

I festeggiamenti prenderanno il via il 1 dicembre a Le Cinq, dove il ristorante a tre stelle Michelin ospiterà "Note d'opera". I piatti creati da Christian Le Squer saranno abbinati a vini pregiati accuratamente selezionati da Eric Beaumard. Musica dal vivo per pianoforte e violino accompagnata dalla voce dei cantanti dell'opera riempirà la sala da pranzo, creando un'armoniosa sinfonia musicale.

Il 9 dicembre gli ospiti si immergeranno in una serata di vivaci festeggiamenti a Le George. L'energica serata intitolata "Extravaganza" celebrerà la convivialità italiana con uno speciale menu mediterraneo con piatti condivisi dallo Chef Simone Zanoni.

Il 16 dicembre, gli ospiti potranno assaporare i piatti iconici dello Chef Alan Taudon a L'Orangerie, immergendosi in un'atmosfera tipicamente parigina all'interno dell'iconica La Galerie nel cuore dell'Hotel. In questa elegante occasione con spettacoli teatrali e musicali insieme a DJset, i mixologi dell'albergo prepareranno i cocktail più iconici della città per consentire agli ospiti di scoprire appieno la sua vivace ed elettrizzante energia.

Per scoprire la magia della Vigilia di Natale, gli ospiti potranno gustare menu speciali creati da chef stellati Michelin. I clienti potranno assaporare ostriche Perle Blanche con champagne al Le Cinq, pollo di Bresse con lenticchie tartufate al Le George o rombo selvatico con caviale Oscietra presso La Galerie. Queste cene natalizie saranno arricchite dalle voci di un coro gospel, che riempiranno l'Hotel di calore e musica.

La magia prosegue il giorno successivo con un'ora del tè di Natale realizzata dallo chef pasticcere Michael Bartocetti, per un incantevole pomeriggio che potrà essere gustato con familiari, amici e con lo stesso padre Natale!

Per dare un saluto elegante al 2023 e garantire che l'ultimo giorno dell'anno sia davvero memorabile, il 31 dicembre sarà trasformato in un'occasione straordinaria. Gli ospiti potranno gustare esperienze culinarie eccezionali presso i ristoranti stellati Michelindell'Hotel. In questa allegra atmosfera, l'iconico conto alla rovescia si svolgerà nel cuore dell'Hotel, dove gli ospiti si riuniranno per festeggiare il Capodanno e ballare tutta la notte su tracce girate da un talentuoso DJ.

