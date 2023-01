Finalmente di nuovo dal vivo: la Spielwarenmesse 2023 sarà un grande ritrovo con molti highlights

Più di 2.000 espositori presentano le loro innovazioni e le loro tendenze nei prodotti

Gli operatori del settore possono aspettarsi un programma variegato dalle caratteristiche emozionanti

Strutture collaudate rispondono a nuove offerte di servizi

NORIMBERGA, Germania, 26 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Il settore ha atteso questo momento per tre anni. Quando, finalmente, si riapriranno i cancelli della Spielwarenmesse di Norimberga, dal 1 al 5 febbraio, le partecipanti ed i partecipanti potranno sperimentare in prima persona lo "Spirit of Play". Loro affluiranno alla fiera per scoprire nuovi prodotti e tendenze, per intensificare i contatti personali e acquisire conoscenze preziose per la loro attività quotidiana. L'organizzatrice, la Spielwarenmesse eG, promette un'esperienza fieristica individuale, offrendo numerose innovazioni con valore aggiunto accanto alle strutture abituali e rispondendo, in particolare, all'esigenza di networking personale. L'evento live è completato dalla piattaforma commerciale Spielwarenmesse Digital, che supporta i visitatori della fiera con nuove funzioni.

Christian Ulrich, Spokesperson of the Executive Board at Spielwarenmesse eG, with some of those nominated for the 2023 ToyAward, the winners of which will be chosen at the PressPreview on Tuesday.

Espositori con elevata internazionalità

"Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato una risposta estremamente positiva da parte del settore. Tutti si rallegrano di rivedersi dopo tanto tempo",

afferma Christian Ulrich, portavoce del Consiglio d'Amministrazione della Spielwarenmesse eG. L'attesa si riflette nelle cifre: è stata superata la soglia dei 2.000 espositori. 2.142 aziende di 69 paesi presentano a febbraio i loro nuovi prodotti a commercianti ed acquirenti di tutto il mondo. 402 di loro espongono per la prima volta alla Spielwarenmesse. Che si tratti di produttori di marchi leader o di start-up innovative, mentre le strutture collaudate del quartiere fieristico vengono in gran parte mantenute, i visitatori specializzati possono esplorare le innovazioni e le tendenze con tutti i loro sensi. È possibile scegliere tra 13 diversi gruppi di prodotti. I servizi per i rivenditori e i produttori sono nuovi. L'area per i servizi nel padiglione 7 comprende istituti di controllo ed ispezione, nonché produttori di imballaggi e fornitori di servizi di marketing. Anche numerosi padiglioni nazionali festeggeranno la loro prima volta. Un totale di 15 nazioni diverse sarà rappresentato con uno stand comune, tra cui per la prima volta Francia, Ucraina e Uzbekistan.

Specials per gamme creative

Gli "specials" della Spielwarenmesse danno nuovo impulso al lavoro quotidiano. Un esempio è Toys go Green nel padiglione 2. Quest'area prosegue il megatrend del 2022 e presenta i prodotti più adatti alla sostenibilità su quattro superfici tematiche. "Stationery meets Toys" è il motto del padiglione 4. La Insights-X Area, che prende il nome dall'omonima fiera della carta, delle forniture per ufficio e della cancelleria, offre ispirazione per il segmento back-to-school. Altrettanto interessante è la visita a Tech2Play nel padiglione 4A.

Qui si possono scoprire e testare i nuovi prodotti delle categorie "Robot Toys", "RC Toys", "Virtual Play" e "Electronic Learning". I visitatori specializzati troveranno altri prodotti nel padiglione 3A: La StartupArea riunisce giovani aziende innovative tedesche e nuovi espositori internazionali e trasforma l'area comune in un paradiso per gli esploratori. Inoltre, la New Product Gallery promette stimoli creativi. Quest'area compatta offre un posizionamento secondario che attira l'attenzione, così come la presentazione dei candidati e dei vincitori del ToyAward, assegnato in sei categorie. 584 prodotti sono stati presentati da 338 espositori e valutati in un processo di selezione in due fasi.

Know-how dei giocattoli, licenze e tendenze

Anche la mediazione di conoscenze svolge un ruolo importante alla Spielwarenmesse. Un format consolidato è il Toy Business Forum nel padiglione 3A, che offre, durante la fiera dalle 13.00 alle 15.00, conferenze di esperti

di alto livello sui temi attuali del settore e del commercio: "sostenibilità", "digitalizzazione", "tendenze", "diversità" e "metaverso". Al termine il formato Live on Stage offrirà, per la prima volta, presentazioni da parte

degli espositori. Inoltre, i LicenseTalks si svolgeranno nel Toy Business Forum

da mercoledì a venerdì, ogni mattina, in collaborazione con Licensing International e Licensing Magazine. Le conferenze e le tavole rotonde con esperti internazionali del settore includeranno le ultime tendenze in materia di licenze, preziosi esempi di best-practice e consigli per i nuovi arrivati. Proprio accanto, faranno la loro grande comparsa le tendenze più importanti del settore del giocattolo: Discover!, Brands for Fans e MetaToys. Le chiari isole tematiche invitano i visitatori a scoprire e provare i vari prodotti. Inoltre, le conferenze quotidiane del Toy Business Forum si concentrano sui ToyTrends.

Programma di supporto ricco di eventi

Dopo un'intensa giornata di lavoro, è tempo di fare festa: alla RedNight di giovedì 2 febbraio, nel bel mezzo della fiera. Per la prima volta, circa 140 espositori in quasi tutti i padiglioni della Spielwarenmesse inviteranno i visitatori a feste gratuite nei loro stand dalle 18.00 alle 22.00. Anche durante il giorno ci saranno molte attività in tutto il quartiere fieristico per creare un vero e proprio feeling fieristico. Tra questi, l'igloo sovradimensionato nel parco della fiera di Zapf Creation, così come vari selfie-spots. Ad esempio, la Barbie Convertible Corvette di Mattel e il grande camion in legno di Brio sul piazzale della fiera, oltre alle panchine nei padiglioni con i più famosi personaggi su licenza. Venerdì, la Internationale Spieleerfindermesse – Game Inventors Convention focalizza l'attenzione dell'industria dei giochi. Nel padiglione 11.1, inventori di giochi, nazionali e internazionali, presenteranno i loro prototipi a esperti editori di giochi. L'evento si concluderà con un networking-party comune. Il 4 e 5 febbraio la Spielwarenmesse esaudisce un desiderio di lunga data degli espositori e presenta l'OPEN DAY Model Railways and Model Construction per i consumatori finali. Sarà accessibile solo il padiglione 7A. Oltre a prodotti entusiasmanti, un'esposizione in miniatura attende gli appassionati grandi

e piccini.

Assistenza digitale per tutto l'anno

L'esperienza personale della fiera è arricchita, per tutti i partecipanti, grazie alle funzioni estese della piattaforma commerciale Spielwarenmesse Digital, ora disponibile tutto l'anno. Tra questi, il nuovo Leadfinder. In base alle informazioni sul tipo di azienda, sulle categorie di prodotti e sui mercati nazionali memorizzate nel profilo, consente di effettuare matchmaking semplici e di aumentare l'efficienza degli incontri in loco. In questo contesto è possibile accedere anche alla Spielwarenmesse TV. La coppia di presentatori Jenny e Rob ospita interessanti interlocutori e trasmette le impressioni sulla fiera in modo divertente. Sono disponibili anche trasmissioni in diretta streaming, tra cui la cerimonia dei ToyAward e il Toy Business Forum. Grazie alla sincronizzazione con l'App Spielwarenmesse, gli operatori del settore hanno sempre a portata di mano tutti gli espositori, le planimetrie dei padiglioni e l'elenco dei loro preferiti.

Christian Ulrich sintetizza: "La dimensione della Spielwarenmesse sarà vicina al livello sperimentato prima della pandemia di Corona e offrirà un'ampia gamma di prodotti. Allo stesso tempo, abbiamo ulteriormente sviluppato i contenuti per soddisfare la domanda e i gruppi target, in modo che i nostri visitatori possano chiaramente beneficiare del valore aggiunto in loco."

Fair date: Spielwarenmesse®, Wednesday to Sunday, 1 – 5 Feb 2023

