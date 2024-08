Da Mumbai nel mondo: la 10° Kids India è ai blocchi di partenza

Un mercato emergente del giocattolo con un enorme potenziale di crescita

Grande sostegno da parte di espositori e visitatori

NORIMBERGA, Germania, 27 agosto 2024 /PRNewswire/ -- È la principale fiera B2B dell'industria indiana del giocattolo: la Kids India. L'evento, che si terrà dal 12 al 14 settembre presso il modernissimo Jio World Convention Centre di Mumbai, ha un'importanza speciale. Non solo festeggia la sua decima edizione, ma si svolge anche in un momento perfetto: tutti i segnali dell'industria indiana indicano una crescita. La Kids India è organizzata da Spielwarenmesse India Pvt. Ltd., un'affiliata del leader del mercato mondiale Spielwarenmesse eG, e dalla Indo-German Chamber of Commerce ed è supportata da altri forti partner.

Grande rilevanza per il mercato

"Abbiamo lanciato l'evento nel 2013, perché abbiamo compreso l'immenso potenziale del mercato indiano e la richiesta di una fiera del giocattolo leader a livello locale", afferma Christian Ulrich, portavoce del Consiglio di Amministrazione della Spielwarenmesse eG. Negli ultimi dieci anni, la Kids India ha attirato i migliori marchi internazionali, tra cui giganti come Disney, Hasbro e Mattel. Gli espositori presentano, ancora una volta, un'ampia gamma di prodotti: dai giocattoli educativi MIST (matematica, informatica, scienza e tecnologia) e giochi da tavolo ai tradizionali giocattoli in legno, ai peluche, ai prodotti innovativi, alla cancelleria, agli articoli creativi, ai prodotti per bambini, ai prodotti su licenza ed agli articoli sportivi. "La Kids India è sempre stata un'importante piattaforma per i produttori indiani per presentare i loro prodotti innovativi e per entrare in contatto con i principali operatori del settore", afferma Manish Kukreja, Presidente dell'Associazione indiana dei produttori di giocattoli. Poiché si prevede che il mercato indiano dei giocattoli crescerà del 15% all'anno nei prossimi cinque anni, egli è dell'opinione che la Kids India sia fondamentale per rafforzare la presenza a livello globale. L'enorme aumento è dovuto a diverse iniziative governative volte a promuovere le esportazioni ed a rafforzare il mercato interno. Vivek Jhangiani, Direttore del The All India Toy Manufacturers' Association (TAITMA), Direttore del International Council of Toy Industries (ICTI) e Presidente del Comitato Giocattoli della Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), ha aggiunto: "Quest'anno, mentre la Kids India continua a stabilire lo standard per l'eccellenza e l'innovazione, siamo orgogliosi di sostenere un evento che non solo promuove gli standard più elevati, ma supporta anche la crescita di marchi affermati e di start-up emergenti. Ci rallegriamo per un'altra edizione di successo che, senza dubbio, porterà avanti il futuro del nostro settore".

Piattaforma importante

L'evento è sostenuto da importanti associazioni come lo Sports Goods Export Promotion Council (SGEPC) e TAITMA, l'organo di vertice dei produttori indiani di giocattoli. La fiera è inoltre sostenuta dal Ministero delle Piccole e Medie Imprese (MSME), che offre ulteriori vantaggi agli espositori. L'anno scorso, la Kids India ha accolto 160 espositori e oltre 5.000 visitatori specializzati di alto livello provenienti da 35 Paesi. Con le conferme già avute di centinaia di catene di negozi internazionali e di rivenditori leader - tra cui Walmart, Toys 'R' Us, Amazon, Flipkart, DMart, Firstcry e Hamleys – la Kids India offre all'industria indiana del giocattolo un'opportunità preziosa per affermarsi sui mercati globali e per entrare in contatto con formati commerciali, fino ad ora inaccessibili. Inoltre, gli organizzatori presenteranno un programma di conferenze di alto livello che tratterà temi importanti come le sfide da affrontare da parte dei produttori di giocattoli in India, le strategie per aumentare le esportazioni e la distribuzione internazionale. "Con l'esperienza della Spielwarenmesse, che opera con successo nel settore da oltre 70 anni, la Kids India apre a tutti i partecipanti le porte della più grande rete di giocattoli del mondo", riassume Christian Ulrich. Il programma "Hosted Buyers Program" consente ai visitatori internazionali interessati di vivere la fiera dal vivo in modo spontaneo ed economico: la SGEPC rimborsa le spese di volo per chi effettua il volo d'andata l'11 settembre. Il pacchetto comprende anche due notti in un hotel a 5 stelle di Mumbai. Il modulo di richiesta per l'offerta limitata è disponibile sul sito web di Kids India.

Il 1° aprile 2016, la Spielwarenmesse eG aprì la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. a Nuova Delhi, una sede in uno dei più importanti mercati in crescita del mondo. La società è responsabile dell'organizzazione della fiera Kids India, che dal 2013 si tiene annualmente a Mumbai.

Spielwarenmesse eG

Versatile e orientata a livello internazionale: così la Spielwarenmesse eG rappresenta l'industria del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. Nella sua forma giuridica di cooperativa, l'azienda è unica tra le società fieristiche e di grande successo: il team di 60 persone opera dalla "ToyCity" di Norimberga ed è supportato da rappresentanti in oltre 100 Paesi. Il portafoglio comprende due fiere leader a livello mondiale: la Spielwarenmesse di Norimberga, leader internazionale nel settore B2B e la SPIEL di Essen nel settore B2C. A queste si aggiungono la Kids India a Mumbai e il programma fieristico World of Toys by Spielwarenmesse, che consente ai produttori di accedere a nuovi mercati attraverso partecipazioni congiunte a Hong Kong, Tokyo e New York. Affiliate proprie nei paesi più importanti Cina ed India forniscono le competenze necessarie direttamente in loco. Grazie al loro know-how di competenze e alla loro rete globale, gli organizzatori di fiere stanno diventando, sempre più, generatori di impulsi e precursori di temi e tendenze del settore. L'esempio più recente è la BRANDmate, che presenta a Offenbach il tema delle licenze e delle partnership in modo non convenzionale e lungimirante. La Spielwarenmesse eG è attiva tutto l'anno, sia con i suoi eventi che con le sue offerte online (www.spielwarenmesse-eg.de).

