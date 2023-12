Fincons firma l'accordo per acquisire la statunitense PDG Consulting

L'azienda internazionale di IT business consulting dal cuore italiano continua ad espandersi oltreoceano

NEW YORK, 4 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Fincons.US Inc., società controllata al 100% da Fincons Group AG, azienda internazionale di IT business consulting e system integration fondata 40 anni fa in Italia con oltre 2.700 professionisti nel mondo, annuncia oggi di aver firmato un Accordo di Acquisizione del 100% degli Asset di PDG Consulting LLC, un'azienda di IT, business intelligence e trasformazione digitale specializzata nel settore media & entertainment. PDG Consulting, con base a Los Angeles e un ufficio offshore a Mumbai (India), è una realtà che conta oltre 100 professionisti, 15 anni di esperienza sul mercato e un fatturato di 13 milioni USD.

La chiusura dell'accordo è fissata al 31 dicembre 2023 e, a partire dal 1° gennaio 2024, i collaboratori e i clienti di PDG negli Stati Uniti saranno parte di Fincons.US Inc, mentre l'ufficio di Mumbai, con i suoi 40 professionisti, formerà Fincons India Private Limited, la nuova società controllata al 100% da Fincons Group AG e società consorella di Fincons.US Inc. Attraverso Fincons India, il Gruppo potrà potenziare ulteriormente la propria offerta di servizi IT in Smart-Shore andando ad integrare l'offering del Delivery Center di Bari e al medesimo tempo garantendo competitività e andando a mantenere elevati livelli di qualità, a beneficio di tutti i clienti del Gruppo.

Per Fincons questa rappresenta un'acquisizione strategica ed un ulteriore importante step nel proprio percorso di espansione internazionale. Dal 2013 ad oggi, il Gruppo ha quadruplicato il suo fatturato e aperto 8 nuovi uffici nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Germania, in Francia e in Belgio, che si sono aggiunti agli uffici storici in Italia e in Svizzera.

Michele Moretti, CEO di Fincons Group, commenta: "Fino ad oggi siamo sempre cresciuti in modo organico, grazie alle nostre competenze, alla nostra attenzione nel costruire relazioni solide e durature con i nostri clienti e partner e grazie ai nostri investimenti in ricerca e sviluppo. Siamo orgogliosi di aver raggiunto un posizionamento di rilievo sul mercato internazionale grazie all'impegno profuso. Adesso, è arrivato il momento di spingerci oltre, rafforzando i nostri piani di espansione con un ulteriore passo significativo sia per Fincons, che avrà un respiro ancor più globale, sia per i nostri clienti, a cui offriremo rinnovata esperienza, qualità e passione ovunque nel mondo".

La scelta di acquisire PDG nasce non solo dal posizionamento strategico dell'azienda sul mercato statunitense, ma anche dall'affinità dei valori condivisi, in particolare l'attenzione alle persone, ai clienti e alla sostenibilità. Inoltre, le competenze e l'esperienza degli executive di PDG Consulting andranno ad integrare l'eccellenza del team di Fincons negli Stati Uniti, consolidando il processo di espansione del Gruppo nei diversi settori target.

"Questa acquisizione contribuirà a rendere il volume d'affari del Gruppo ancora più consistente, difatti le revenue di Fincons negli Stati Uniti supereranno i 25 milioni di euro. Inoltre, il Gruppo si rafforzerà anche in termini di asset e personale, consentendoci di offrire servizi ancora più completi e competitivi ai nostri clienti internazionali, che beneficeranno di un team ancora più solido ed in grado di garantire i nostri elevati standard di servizio. Sapremo garantire un approccio innovativo, basato sulla continua ricerca delle migliori soluzioni e package in tutto il mondo", dichiara Francesco Moretti, Deputy CEO del Gruppo e CEO Internazionale.

Adam Tarshis, Partner di PDG Consulting, commenta: "Con una presenza globale, solidi team che comprendono migliaia di software engineers e analisti qualificati e una eccezionale storia quarantennale nella consulenza IT, Fincons garantisce a PDG una piattaforma molto più ampia attraverso la quale proporre le profonde competenze acquisite in ambito media operations e video distribution. La nuova organizzazione inoltre andrà ad ampliare in modo significativo le competenze core che saremo in grado di offrire sia ai nuovi clienti, sia a quelli esistenti. Siamo entusiasti della visione che Michele e Francesco hanno per il futuro dell'azienda e siamo felici di poter contribuire all'espansione di Fincons negli Stati Uniti".

Fincons Group è una società internazionale di consulenza IT che da 40 anni accompagna le imprese nel cogliere le opportunità del cambiamento digitale, proponendo soluzioni e tecnologie all'avanguardia che anticipano sempre il futuro. Alle aziende dei settori Financial Services, Media, Energy & Utilities Manufacturing, Pubblica Amministrazione, Transportation e alle Istituzioni Internazionali, Fincons offre consulenza sulle strategie IT in diversi ambiti, così come servizi di system integration di pacchetti internazionali, soluzioni proprietarie e servizi IT in Smart-Shore attraverso il proprio Delivery Center. Il Gruppo conta oggi 2700 collaboratori e diverse sedi in Italia, Svizzera, UK, Germania, Francia, Belgio e Stati Uniti. Parte integrante dei valori di Fincons e delle proprie politiche di CSR, è la creazione di un business che non sia solo efficiente, ma anche sostenibile. Obiettivo del Gruppo è quello di generare un impatto che sia sempre positivo sulle persone e la società, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative a sostegno dell'ambiente, delle comunità, dei giovani, dello sport e della cultura.

