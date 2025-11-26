Flashpoint raggiunge il closing finale di 67 milioni di dollari per il secondo ciclo di investimento del suo fondo di Growth Debt

LONDRA, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dopo una prima annata di investimento di grande successo, Flashpoint ha completato il closing finale del suo secondo fondo di Growth Debt (il "Fondo"), raccogliendo un totale di 67 milioni di dollari USA. In totale, 58 soci accomandanti, tra cui family office internazionali e individui ad alto patrimonio netto, hanno aderito al Fondo, tra cui una larga parte degli investitori della prima annata.

Il nuovo fondo si concentra su aziende tecnologiche e tecnologiche post-serie A sponsorizzate da venture capital, sia in Europa che all'estero, con almeno 3 milioni di dollari di fatturato annualizzato, una crescita del fatturato superiore al 30% su base annua e una compatibilità dimostrata prodotto-mercato.

Il Fondo ha già finanziato 6 aziende, impegnando oltre 30 milioni di dollari in finanziamenti, tra cui BoB W , CropX , Whizz , Port , Charidy e OneDay . Si prevede che il Fondo avrà alla fine tra 15 e 20 mutuatari e sarà completamente utilizzato entro la fine del 2026.

Il primo fondo di Growth Debt di Flashpoint è ormai al suo sesto anno e si prevede che raggiungerà un DPI di 1x entro la fine del 2025. È stato lanciato nel 2020 e ha supportato aziende come Dispelix , Mercaux , Spotawheel e Segmed , nonché Welcome Pickups , Omnipack , ByNext , iDeals e Clausematch , che hanno già rimborsato integralmente i loro prestiti.

Denis Mosolov, Managing Partner di Flashpoint Growth Debt, ha commentato: "Siamo lieti di aver raggiunto il closing definitivo del nostro secondo fondo di growth debt e di aver ulteriormente consolidato le nostre salde credenziali in questo segmento. Il successo di questa raccolta fondi è la dimostrazione della fiducia dei nostri investitori nella piattaforma Flashpoint e desidero ringraziarli sinceramente per la loro fiducia. Il closing evidenzia anche la crescente importanza del debito di crescita come opzione interessante per i fondatori, a cui cerchiamo sempre di offrire flessibilità e una vera partnership con i fondatori e i team di gestione. Questo è un vero elemento di differenziazione."

Informazioni su Flashpoint

Flashpoint è una società internazionale di investimenti tecnologici con circa 600 milioni di dollari di patrimonio gestito, che si concentra su aziende tecnologiche globali provenienti da Europa e Israele. Flashpoint gestisce sette fondi attraverso 3 strategie: crescita del capitale di rischio, crescita del debito e acquisto diretto sul mercato secondario. La sede centrale dell'azienda si trova a Londra, e altri uffici sono a New York e Tel Aviv.