Flor de Caña celebra 135 anni con il lancio dell'esclusivo Rum 35 Anni

Il lancio di questo straordinario prodotto coincide con la nuova partnership del marchio con Fratelli Branca Distillerie in Italia.

MILANO, 23 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Nell'anno in cui celebra il suo 135° anniversario e cinque generazioni di tradizione familiare dal 1890, Flor de Caña festeggia con il lancio del suo esclusivo Rum 35 Anni. Per celebrare questo importante traguardo, il marchio è orgoglioso di annunciare una partnership strategica con Fratelli Branca Distillerie in Italia, che unisce due aziende a conduzione familiare accomunate da una lunga tradizione, dall'impegno per la qualità e da una visione orientata al lungo termine.

Flor de Caña 35 Anni

Questo nuovo capitolo, sostenuto dall'esperienza di mercato maturata da Fratelli Branca in oltre 180 anni di storia, rappresenta il contesto ideale per presentare un autentico capolavoro: Flor de Caña 35 Anni. Creato per collezionisti e intenditori, rappresenta il punto più alto delle cinque generazioni di maestria artigianale della famiglia e dell'eccellenza nell'invecchiamento naturale, segnando un momento storico per il marchio.

Questa edizione limitata rappresenta la massima espressione della tradizione di Flor de Caña e della sua maestria nell'invecchiamento naturale. Il preziosissimo distillato è stato invecchiato in modo sostenibile per 35 anni in botti di rovere bianco americano, custodite nella riserva privata della famiglia e profondamente influenzate dal terroir vulcanico unico del Nicaragua. Disponibile in tutto il mondo in sole 350 bottiglie di cristallo, questa straordinaria creazione rappresenta il massimo livello dell'impegno di Flor de Caña verso la sostenibilità e l'eccellenza. Flor de Caña 35 Anni sarà disponibile in quantità estremamente limitate presso selezionati rivenditori di lusso.

Ogni decanter è impreziosito da un tappo realizzato artigianalmente in ossidiana di origine vulcanica, perfettamente adattato a ciascuna bottiglia e rifinito con un elegante collarino in pelle, simbolo dell'impegno storico del marchio verso la sostenibilità. Il tutto è racchiuso in un esclusivo cofanetto in legno inciso con illustrazioni della rigogliosa flora che cresce ai piedi del vulcano San Cristóbal.

"Flor de Caña 35 Anni racchiude l'essenza, i valori e l'arte che definiscono il nostro marchio da 135 anni. Più che un oggetto da collezione, è un raro tesoro del tempo, creato per chi apprezza autenticità, tradizione ed eccellenza" ha dichiarato Carla Palazio, membro della famiglia fondatrice di Flor de Caña.

Una nuova immagine del brand radicata in 135 anni di storia

Nell'ambito delle celebrazioni per il suo 135° anniversario, Flor de Caña presenta anche un'evoluzione della propria immagine di brand per l'intero portfolio principale. Il design rinnovato conferisce maggiore visibilità e un posizionamento ancora più premium, offrendo al contempo più spazio per raccontare gli elementi che caratterizzano il brand dal 1890: l'eredità familiare tramandata attraverso cinque generazioni, le origini nicaraguensi, l'unicità del terroir vulcanico, il processo di invecchiamento naturale e l'impegno di lunga data verso la sostenibilità.

Ogni dettaglio è stato attentamente studiato per dare vita alla storia di Flor de Caña. La nuova etichetta presenta un logo più prominente e raffinate finiture premium, affiancati da significativi elementi legati alla tradizione, tra cui lo stemma di famiglia, l'incisione "Established in 1890", un'illustrazione ispirata al vulcano San Cristóbal e la firma del fondatore Alfredo Francisco Pellas Canessa. Il nuovo tappo in legno richiama le botti di rovere bianco americano utilizzate nel processo di invecchiamento naturale del brand, mentre la bottiglia ridisegnata è più leggera del 18% ed è accompagnata da una confezione regalo completamente riciclabile, realizzata con inchiostri a base vegetale e senza generare scarti di carta, rafforzando l'impegno di Flor de Caña verso la sostenibilità, dal campo alla bottiglia.

Il cocktail perfetto dell'estate: Flor Orange

Guardando all'estate 2026, il marchio è inoltre lieto di annunciare il lancio della sua nuova signature serve: Flor Orange. Ispirato alle radici italiane della famiglia fondatrice di Flor de Caña, questo elegante cocktail è stato creato appositamente per il tradizionale momento dell'aperitivo italiano. Flor Orange combina Flor de Caña 12 Anni, aranciata italiana, arancia fresca e lime, dando vita a un cocktail fresco, raffinato e perfettamente equilibrato.

Per scoprire di più su Flor de Caña 35 Anni, sul suo processo di produzione e sulla storia di questa edizione limitata, visita: www.flordecana.com/35-year

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Felicia Arguello

Marketing Lead Europe & APAC

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