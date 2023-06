FreeMove Alliance celebra il suo 20º anniversario e lancia un nuovo logo

AMSTERDAM, 19 giugno 2023 /PRNewswire/ -- FreeMove Alliance

Quattro operatori leader festeggiano 20 anni di collaborazione attraverso FreeMove Alliance; aiutare le aziende multinazionali a semplificare la gestione della connettività mobile globale

In evidenza

FreeMove Alliance aiuta le aziende multinazionali a ridurre la complessità e i costi della gestione della mobilità aziendale ampliando la propria presenza e costruendo partnership strategiche globali

Combinando il miglior supporto e reti locali con solide relazioni internazionali e presenza globale, FreeMove Alliance offre una flessibilità senza pari ai clienti multinazionali, dimostrando il vero potere dell'Alleanza

Il nuovo logo di FreeMove Alliance rappresenta la forza combinata dei suoi quattro membri fondatori

Nel 2023, FreeMove Alliance, un'alleanza per le telecomunicazioni mobili tra Deutsche Telekom, Orange, TIM e Telia, celebra il suo 20° anno di collaborazione di successo.

Negli ultimi due decenni, l'Alleanza è diventata più grande della somma delle sue parti, consentendo a ciascun membro di fornire servizi ai clienti che vanno oltre le rispettive footprint e consentendo alle organizzazioni multinazionali di beneficiare della cooperazione e dell'impegno condiviso dei fornitori nazionali.

Nei vent'anni dalla sua costituzione, FreeMove Alliance ha esteso la sua portata oltre l'Europa ed è in grado di offrire soluzioni di connettività mobile in oltre 100 paesi attraverso una rete di partnership globali con operatori leader a livello mondiale. Oggi, i partner di FreeMove Alliance includono Bridge Alliance, British Telecom, Millicom, Eir Evo, NOS, Swisscom e Turkcell.

"Sebbene la connettività globale e multinazionale per le grandi imprese sia lo scopo di FreeMove Alliance, è il nostro modello operativo unico basato sulla collaborazione, la fiducia e il servizio che ha consentito all'Alleanza di servire continuamente e con successo i clienti negli ultimi 20 anni. Oggi l'Alleanza serve più di 500 organizzazioni multinazionali e ha mantenuto un tasso di fidelizzazione molto elevato nel corso degli anni", ha dichiarato Lazaro Fernandez, direttore generale di FreeMove.

"L'attributo più potente e unico offerto da FreeMove è il nostro approccio GLOCAL. I nostri clienti godono della semplicità e della comodità di un unico punto di contatto sotto forma di un Global Account Manager, che a sua volta è supportato da un team di Local Account Manager, ognuno dei quali è esperto nei propri mercati. Questo ci consente di offrire una visione consolidata e completa di come soddisfare le esigenze complessive dei clienti, rendendo FreeMove un'organizzazione facile con cui fare business", ha aggiunto Fernandez.

Negli ultimi 20 anni, FreeMove ha continuamente innovato il proprio modello di servizio per soddisfare le esigenze dei clienti. L'Alleanza ha recentemente lanciato FreeMove Automation Solution, un hub automatizzato e interconnesso che consente ai clienti multinazionali di gestire i propri servizi di mobilità attraverso il suo proprio ITSM sulla footprint di FreeMove in modo completamente trasparente e armonizzato, garantendo un'esperienza cliente globale completamente seamless.

Per coronare le celebrazioni del suo ventesimo anniversario, l'Alleanza ha lanciato un nuovo logo. Attingendo all'immagine di una fune a quattro capi, il nuovo logo rappresenta il modo in cui la forza combinata dei quattro membri fondatori dell'Alleanza offre un valore maggiore per i clienti.

Informazioni su FreeMove Alliance

Fondata nel 2003, FreeMove Alliance è l'alleanza per le telecomunicazioni mobili tra Deutsche Telekom, Orange, TIM e Telia. Funge da hub di servizi mobili che aiuta le 500 maggiori multinazionali presenti in Europa a ottimizzare i loro investimenti nella connettività mobile offrendo accesso globale alle reti più affidabili attraverso un punto centrale di gestione. La missione di FreeMove è promuovere il potere della mobilità globale consentendo la collaborazione tra aziende multinazionali e operatori locali. Offre la migliore connettività sul 90% della sua impronta attraverso le reti pluripremiate dei suoi membri, nonché accordi commerciali semplificati, supporto account dedicato e servizi a valore aggiunto in più di 100 paesi.

