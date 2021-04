Fujifilm Healthcare Digital Tour: la nuova era dei servizi di radiologia post-COVID-19

Gli eventi sono programmati nell'ambito del Fujifilm Healthcare Digital Tour, che verrà ospitato da FUJIFILM Europe GmbH. La divisione Europea Medical Systems dell'azienda mira a creare un "hub di esperienza" attraverso webinar, podcast, video case e white paper.

I partecipanti potranno assistere a dibattiti dal vivo, acquisire conoscenze in tempo reale con gli ultimi case study in radiologia e partecipare a conversazioni sui temi più scottanti che animano la radiologia post-COVID-19 con sette sessioni previste nell'arco di due giorni, in inglese, spagnolo e italiano. Inoltre avranno l'occasione di scoprire nuove tecnologie che influiscono sull'approccio ai pazienti e di ascoltare i principali opinion leader del mondo giornalistico e clinico.

La sessione si terrà il 10 e 11 maggio a partire dalle 12.00 CET, e i partecipanti possono registrarsi qui.

I partecipanti potranno ascoltare:

Fiona Thow , ex responsabile della trasformazione dei servizi di imaging presso NHS England e NHS Improvement, Regno Unito

, ex responsabile della trasformazione dei servizi di imaging presso NHS England e NHS Improvement, Regno Unito Prof. Thomas Vogl , direttore dell'Istituto di radiologia diagnostica ed interventistica dell'ospedale universitario di Francoforte, Germania

, direttore dell'Istituto di radiologia diagnostica ed interventistica dell'ospedale universitario di Francoforte, Germania Dott. Giovanni Delgrossi , capo del dipartimento di informatica dell'ASST Vimercate, Italia

, capo del dipartimento di informatica dell'ASST Vimercate, Italia Dott. Raphaël Khayat , radiologo senior presso il Paris La Défense Imaging Center (IPADE), Francia

, radiologo senior presso il Paris La Défense Imaging Center (IPADE), Francia Eiji Ogawa , vice presidente soluzioni di modalità, assicurazione qualità e affari istituzionali di FUJIFILM Europe Gmbh

, vice presidente soluzioni di modalità, assicurazione qualità e affari istituzionali di FUJIFILM Europe Gmbh Prof. Laurie Fajardo , dipartimento di radiologia dell'Università dello Utah , Scuola di medicina, Stati Uniti

, dipartimento di radiologia dell'Università dello , Scuola di medicina, Stati Uniti Prof. Müller-Schimpfle , responsabile del centro di diagnostica mammaria. Capo della clinica di radiologia, neuroradiologia e medicina nucleare, Klinikum Frankfurt Höchst, Germania

, responsabile del centro di diagnostica mammaria. Capo della clinica di radiologia, neuroradiologia e medicina nucleare, Klinikum Frankfurt Höchst, Germania Dott. Massimo Calabrese , direttore della UOC di radiologia mammaria dell'IRCCS presso il Policlinico San Martino-Genova, Italia

, direttore della UOC di radiologia mammaria dell'IRCCS presso il Policlinico San Martino-Genova, Italia Dott.ssa Ana Rodriguez , responsabile imaging del seno, dipartimento di radiologia, gruppo oncologia mammaria presso l'Ospedale universitario Vall d' Hebron , Spagna

