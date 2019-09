G&W Electric acquisisce Tozzi Electrical Equipment, società con sede in Italia

L'acquisizione amplia la penetrazione globale di G&W Electric nel settore delle apparecchiature elettriche a media e bassa tensione

BOLINGBROOK, Illinois, 26 settembre 2019 /PRNewswire/ -- G&W Electric Co., fornitore globale di apparecchiature per alimentazione elettrica dal 1905, ha annunciato oggi di avere acquisito Tozzi Electrical Equipment con sede a Foggia, Italia. Tozzi è una società che produce apparecchiature elettriche, pannelli elettrici e cabine mobili prefabbricate per la media e bassa tensione.

Per oltre 50 anni, Tozzi ha progettato, realizzato, prodotto e venduto soluzioni affidabili, sicure e di qualità per la distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione grazie a procedure operative sostenibili e standardizzate. Le soluzioni innovative di Tozzi sono flessibili e progettate per una serie di mercati tra cui Petrolio e Gas, Servizi, Industriale, Rinnovabili e Trasporti.

"Siamo molto lieti di accogliere Tozzi nella famiglia G&W Electric," ha dichiarato John Mueller, Presidente del CdA e proprietario di G&W Electric. "Questa decisione strategica di aggiungere Tozzi Electrical Equipment sostiene la nostra espansione continua nei mercati all'esterno dell'America Settentrionale e potenzia in modo significativo il nostro portafoglio di soluzioni per le reti elettriche che soddisfano gli standard IEC."

Le prassi operative di Tozzi Electrical Equipment soddisfano i rigorosi requisiti di ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007.

Questa è la seconda acquisizione di G&W Electric in Italia di questo anno. A luglio, la società ha annunciato l'acquisizione di G&W Altea S.r.l., un fabbricante di sensori di tensione e corrente con sede a Ferrara, Italia.

Informazioni su G&W Electric

Dal 1905, G&W Electric ha aiutato l'alimentazione elettrica nel mondo grazie a innovative soluzioni e prodotti per le reti per la distribuzione dell'elettricità. Con l'introduzione del primo dispositivo scollegabile per la terminazione dei cavi agli inizi del Novecento, G&W ha iniziato a consolidare la propria reputazione nel campo delle soluzioni ingegneristiche innovative in grado di soddisfare le necessità dei progettisti di sistemi. Grazie al costante impegno teso alla soddisfazione del cliente, G&W Electric gode di una reputazione mondiale basata su prodotti di qualità e sul servizio superiore. Per ulteriori informazioni su G&W, visitare il sito Web www.gwelec.com. Seguite G&W Electric su Twitter @GW_Electric e LinkedIn su G&W Electric Co.

Related Links

https://gwelec.com



SOURCE G&W Electric