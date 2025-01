Gala del Festival di Primavera di Ningbo 2025: Dove il Fascino Internazionale Incontra la Tecnologia Avanzata

NINGBO, China, 23 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Il Gala del Festival di Primavera di Ningbo 2025, un evento spettacolare che fonde tradizione e innovazione, ha incantato il pubblico la sera del 23 gennaio presso lo Studio Uno del Gruppo Radio e Televisione di Ningbo.

The fashion show Oriental Splendor Friends from Cameroon and Nigeria perform traditional Chinese opera

Con una vasta gamma di programmi originali che celebrano il carattere unico di Ningbo, le sue tradizioni locali e il suo impressionante sviluppo, il gala ha offerto un vero e proprio banchetto culturale per i cittadini di Ningbo, sia in patria che all'estero. Tra i momenti salienti si sono distinti la recitazione sinfonica "Seeing You Through Words", la sfilata di moda scintillante "Oriental Splendor" e lo spettacolo appositamente ideato "At the Heart of the Sea".

Elementi iconici della cultura di Ningbo, come lo storico Padiglione Tianyi, l'antica cultura Hemudu, l'elegante Yue Celadon e i rinomati sarti Hongbang (fascia rossa), sono stati protagonisti. Il gala di quest'anno ha presentato una versione rivisitata della performance musicale in celadon "Rhythm of Water", mentre la danza di gruppo maschile "Moonlight Shines Over the Siming Mountain" ha tratto ispirazione da figure storiche venerabili come Wang Anshi (1021-1086), Wang Yangming (1472-1529) e Huang Zongxi (1610-1695). I ballerini, interpretando "studiosi" con ampie maniche fluide, hanno danzato con grazia e precisione, incarnando sia il vigore giovanile che un profondo impegno patriottico al servizio della nazione.

Il gala del 2025 ha integrato senza soluzione di continuità la tecnologia digitale di scena più avanzata con le performance dal vivo. La danza di gruppo femminile "Like a Lotus" ha utilizzato una combinazione di schermi digitali immersivi, un palcoscenico meccanico dinamico, effetti di sospensione e tecnologia virtuale per creare effetti mozzafiato, mostrando delicate "piante di loto" che emergevano dall'acqua con radici, steli e viticci. L'innovativa performance umano-macchina "AI on the Spring Festival Gala" ha visto protagonisti robot e cani robotici che, grazie a una programmazione sofisticata, si sono esibiti in fluidi movimenti di danza, interagendo con il pubblico con gesti a forma di cuore.

Riflettendo lo status di Ningbo come vivace città internazionale costiera, numerosi residenti stranieri e studenti internazionali che vivono e lavorano in città hanno partecipato al gala. Alcuni di loro hanno indossato costumi tradizionali dell'opera cinese, unendosi a oltre 20 giovani performer locali vestiti da Mu Guiying, un'eroina leggendaria dell'antica Cina, in un'affascinante esibizione d'opera cinese. Tra le performance più notevoli: Sime Nkemeni Darrin del Camerun nel ruolo dell'onesto ufficiale Baogong nell'Opera Henan; Haines Phoebe Georgina dal Regno Unito, che ha interpretato l'iconica concubina imperiale Yang Yuhuan cantando una sezione dell'Opera di Pechino "Ode to Pear Blossom", e Nweke Chioma Precious dalla Nigeria con una performance tratta dall'Opera Huangmei "Emperor's Female Son-in-Law". Queste esibizioni hanno messo in risalto il fascino della cultura tradizionale cinese.

Arricchendo ulteriormente il tessuto globale dell'evento, musicisti provenienti dall'Austria hanno presentato una performance unica, fondendo abilmente strumenti a corda occidentali con l'elegante poesia cinese. Composta dall'artista locale Robert, l'opera si è ispirata a "Zi Jin", una poesia del Libro delle Odi, creando una fusione armoniosa di culture.

Aggiungendo una dimensione umana, il programma speciale del gala "At the Heart of the Sea" ha portato sul palco i lavoratori in prima linea nella costruzione del Ponte Ferroviario della Baia di Hangzhou. Questa straordinaria impresa di ingegneria, una componente chiave della ferrovia ad alta velocità Nantong-Suzhou-Jiaxing-Ningbo, è destinata a diventare il ponte ferroviario sul mare più lungo del mondo una volta completata, esemplificando lo spirito pionieristico e innovativo della gente di Ningbo.

Quest'anno ha segnato il terzo anno consecutivo in cui Ningbo ha ospitato il proprio Gala del Festival di Primavera. Negli ultimi tre anni, questa tradizione pre-Capodanno cinese si è rivelata inestimabile nel mettere in mostra il ricco patrimonio culturale di Ningbo, riassumere i momenti salienti culturali dell'anno, riunire persone di ogni estrazione sociale e ispirare un senso condiviso di entusiasmo ed energia in tutta la comunità.

