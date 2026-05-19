Geotab presenta le nuove famiglie di prodotti per le flotte europee all'evento Connect Europe

Dai veicoli ai cantieri, i nuovi dispositivi GO e i tracker GO Anywhere offrono alle flotte europee visibilità e informazioni intelligenti su tutti gli asset di loro proprietà

Barcellona, 18 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi e la gestione degli asset, ha annunciato oggi, in occasione di Geotab Connect Europe™ 2026, il lancio europeo della famiglia di dispositivi GO® e GO Anywhere™ per il tracciamento degli asset.

GO Family GO Anywhere Family Geotab Logo

I prezzi del gasolio in Europa sono aumentati di oltre il 30% da gennaio 2026, superando in alcune zone i 2€ al litro. Allo stesso tempo, il furto di attrezzature comporta per i settori europei delle costruzioni e del noleggio costi stimati di circa 1,5 miliardi di euro all'anno. Con l'intensificarsi della pressione sui margini di profitto delle flotte, la qualità dei dati che guidano le decisioni operative non è mai stata così cruciale. Entrambe le famiglie di prodotti sono progettate per offrire ai fleet manager un maggiore controllo su variabili fondamentali: l'intelligenza alla base delle decisioni e la visibilità su tutti gli asset di loro proprietà.

La famiglia di dispositivi GO

I dispositivi GO® e GO Plus™ si basano su una nuova architettura condivisa che raccoglie ed elabora dati ad alta fedeltà all'interno della piattaforma di intelligence di Geotab.

GO offre un'integrazione Bluetooth Ⓡ nativa per supportare le app per i conducenti senza la necessità di accessori esterni, oltre a un monitoraggio avanzato degli input/output per metriche specifiche dei veicoli, come la Presa di Forza (PTO), e un avviso di antimanomissione "last gasp" alimentato da un supercondensatore, che avvisa i fleet manager nel momento in cui un dispositivo viene scollegato.

offre un'integrazione Bluetooth nativa per supportare le app per i conducenti senza la necessità di accessori esterni, oltre a un monitoraggio avanzato degli input/output per metriche specifiche dei veicoli, come la Presa di Forza (PTO), e un avviso di antimanomissione "last gasp" alimentato da un supercondensatore, che avvisa i fleet manager nel momento in cui un dispositivo viene scollegato. GO Plus amplia le funzionalità per operazioni ad alta complessità, aggiungendo la predisposizione per la connessione satellitare nelle aree con scarsa copertura, un hotspot Wi-Fi per i tablet in cabina e la modalità Wi-Fi client nativa per il caricamento automatico dei dati. Una batteria interna dedicata conserva cinque secondi di dati ad alta risoluzione durante una collisione, garantendo la registrazione oggettiva dei fatti ai fini assicurativi e di responsabilità.

Entrambi i dispositivi alimentano Geotab Ace®, l'assistente AI di Geotab, trasformando i dati precisi dei veicoli in risposte concrete e utili per i fleet manager.

La famiglia GO Anywhere

La famiglia GO Anywhere estende la visibilità oltre il veicolo, includendo rimorchi, attrezzature e strumenti che si trovano all'esterno.

Il dispositivo GO Anywhere è progettato per asset non alimentati, come rimorchi e attrezzature inattive. Con una durata della batteria fino a 10 anni, aggiorna automaticamente la posizione ogni ora, senza la necessità di frequenti interventi di manutenzione, e offre una Modalità ad Alta Frequenza, attivabile su richiesta, per il tracciamento rapido e il recupero in caso di furto.

è progettato per asset non alimentati, come rimorchi e attrezzature inattive. Con una durata della batteria fino a 10 anni, aggiorna automaticamente la posizione ogni ora, senza la necessità di frequenti interventi di manutenzione, e offre una Modalità ad Alta Frequenza, attivabile su richiesta, per il tracciamento rapido e il recupero in caso di furto. GO Anywhere Plus™ integra l'alimentazione cablata per il tracciamento della posizione in tempo reale con una batteria di backup sostituibile sul campo, garantendo una visibilità continua anche per implementazioni complesse. Agli operatori logistici che gestiscono flotte di rimorchi transfrontalieri o alle imprese di costruzioni che monitorano macchinari pesanti in diversi cantieri, offre dati operativi sempre disponibili e aggiornati, necessari per migliorare l'utilizzo degli asset e ridurre i tempi di fermo.

integra l'alimentazione cablata per il tracciamento della posizione in tempo reale con una batteria di backup sostituibile sul campo, garantendo una visibilità continua anche per implementazioni complesse. Agli operatori logistici che gestiscono flotte di rimorchi transfrontalieri o alle imprese di costruzioni che monitorano macchinari pesanti in diversi cantieri, offre dati operativi sempre disponibili e aggiornati, necessari per migliorare l'utilizzo degli asset e ridurre i tempi di fermo. Il tracciamento degli asset di piccole dimensioni utilizza beacon BluetoothⓇ Low Energy (BLE) per ampliare la visibilità a strumenti e attrezzature portatili, maggiormente esposti al rischio di smarrimento. Questi asset vengono tracciati tramite i dispositivi connessi che si trovano nelle vicinanze e avvisi di geofencing vengono attivati quando qualcosa viene dimenticato.

Tutte le tre soluzioni si integrano con MyGeotab per offrire una visibilità integrata sull'intera flotta.

"Le flotte sono sotto pressione a causa dell'aumento dei costi, di margini di profitto sempre più ridotti e di una complessità crescente", ha dichiarato Edward Kulperger, SVP EMEA di Geotab. "La famiglia di dispositivi GO risponde direttamente a queste sfide, offrendo maggiori funzionalità pronte all'uso, che non necessitano di hardware o installazioni personalizzate aggiuntivi, basate su una qualità dei dati tanto precisa da consentire l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Inoltre, con GO Anywhere questa visibilità si estende a ogni asset presente sul posto, non solo ai veicoli".

Entrambe le famiglie di prodotti saranno rilasciate in Europa entro la fine del 2026, dopo il lancio in Nord America avvenuto a febbraio, e saranno completamente integrate nella piattaforma MyGeotab. Si tratta di una mossa decisiva per unificare l'ecosistema hardware frammentato su cui molte flotte oggi fanno affidamento, sostituendo molteplici fornitori diversi con un'unica base dati pronta per l'AI.

Per ulteriori informazioni sulla famiglia di dispositivi GO, visitare: geotab.com/press-release/next-gen-go-devices/

Per ulteriori informazioni su GO Anywhere, visitare: geotab.com/fleet-management-solutions/asset-tracking/

Geotab

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, nella videotelematica e nell'analisi dei dati basata sull'intelligenza artificiale. Scelta da oltre 100.000 clienti - da flotte di piccole e medie dimensioni alle aziende Fortune 500, fino alle organizzazioni del settore pubblico, compreso il governo federale degli Stati Uniti - Geotab connette circa 6 milioni di veicoli in tutto il mondo e processa 100 miliardi di dati ogni giorno. Con le certificazioni ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 e FedRAMP, e un ecosistema di oltre 700 partner, la piattaforma aperta di Geotab rappresenta un sistema unico in cui vengono integrate sicurezza, conformità e gestione operativa. La nostra missione: un mondo in movimento più sicuro, più efficiente e più sostenibile.

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