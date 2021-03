Gilberto Gil riceverà un dottorato onorario al campus del Berklee di Valencia, in Spagna

Vincitore per due volte dei Grammy Awards e sette volte dei Latin Grammy Awards, Gil sarà premiato per i suoi straordinari successi professionali e per l'influenza della sua opera creativa e del suo attivismo sociale e politico su generazioni di musicisti in ogni parte del mondo. Il campus di Valencia ha precedentemente assegnato dottorati onorari a Eddie Gómez (2013), John McLaughlin (2017), Al Di Meola (2018), Imogen Heap (2019) e Lila Downs (2020).

Sabato 3 luglio, la sera dell'inaugurazione, gli studenti renderanno omaggio a Gil, che si unirà virtualmente a loro per registrare una selezione delle sue canzoni. Il concerto e la cerimonia, che si terranno nella Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, saranno trasmessi in streaming sui canali dei social media del Berklee di Valencia; gli eventi non sono aperti al pubblico.

Informazioni su Gilberto Gil

Gilberto Gil è uno dei nomi di spicco della musica brasiliana, con una carriera che abbraccia oltre sei decenni. Ha vinto i Grammy Awards come miglior Album di musica dal mondo (Quanta Live, 1998) e miglior Album di musica contemporanea dal mondo (Eletracústico, 2005), e gli sono stati assegnati vari Latin Grammy Awards, tra cui tre per il miglior Album regionale/Radici brasiliane (2001, 2002 e 2010) e uno nel 2010 per il miglior Album di musica popolare brasiliana.

Gil iniziò a suonare la fisarmonica all'età di 8 anni e si unì al suo primo gruppo, i Desafinados, a metà degli anni '50. Da allora ha registrato oltre 60 album, tra cui Louvação,Expresso 2222, Ao Vivo, Doces Bárbaros e Dois Amigos. Ha collaborato con Caetano Veloso, Elis Regina, Jorge Ben, Gal Costa, Maria Bethânia, Jimmy Cliff, Bob Marley and the Wailers, i Pink Floyd, gli Yes, Rod Stewart e altri.

Come leader del movimento brasiliano Tropicália alla fine degli anni '60, insieme agli artisti Caetano Veloso, Marcos Valle e Gal Costa, Gil ha miscelato stili locali tra cui samba, MPB (Música popular brasileira) e bossa nova con strumenti rock e folk, per diventare uno dei più celebrati cantautori del Brasile e del mondo.

La dittatura militare brasiliana, tuttavia, vedeva il movimento Tropicália come una minaccia, e Gil fu costretto all'esilio nel Regno Unito nel 1969. Nel 1972 tornò però a Bahia, in Brasile, e continuò il suo coinvolgimento nelle cause sociali e politiche, diventando in seguito un portavoce di spicco del Black Consciousness Movement (il Movimento della coscienza nera) in Brasile. Nel 2003, quando fu nominato Ministro della cultura, Gil creò e sponsorizzò nuove politiche e programmi e ampliò la presenza del Brasile nei forum e nelle conferenze di tutto il mondo. Ha vinto numerosi premi, tra cui la Legion d'onore in Francia e il Polar Music Prize in Svezia, ed è stato riconosciuto come Artista di pace dall'UNESCO e Ambasciatore di buona volontà dalla FAO.

Informazioni su Berklee

Berklee è il principale istituto di musica contemporanea e arti dello spettacolo, e offre corsi universitari e di laurea presso i suoi campus di Boston, Massachusetts e Valencia, Spagna, e attraverso il suo premiato programma di formazione a distanza, Berklee Online. Dedicato a coltivare il potenziale creativo e professionale degli artisti più ispirati al mondo, l'impegno di Berklee nei confronti dell'educazione artistica si riflette nel lavoro dei suoi studenti, delle sue facoltà e dei suoi ex allievi, centinaia dei quali sono stati premiati con Grammy, Tony, Oscar ed Emmy awards.

Al Berklee College of Music e al Boston Conservatory del Berklee, gli studenti esplorano approcci interdisciplinari a musica, danza, teatro, film, commercio, assistenza sanitaria, istruzione, tecnologia e altro ancora. I nostri programmi all'avanguardia per la gioventù raggiungono classi meno abbienti in tutti gli Stati Uniti e non solo. Con studenti ed ex allievi da oltre 100 nazioni e partner educativi in tutto il mondo, stiamo forgiando nuovi legami tra forme artistiche, tradizioni musicali e tecnologie per costruire una comunità di arti globali dinamica, diversificata e collaborativa. Ulteriori informazioni sono disponibili su Berklee.edu.

Informazioni sul Campus del Berklee a Valencia, Spagna

Berklee Valencia è il primo campus internazionale del college e il primo del Berklee fuori da Boston. Situato nell'iconica Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, il magnifico campus di 3.600 metri quadrati è stato progettato specificamente per la musica ed è dotato di tecnologie all'avanguardia.

Berklee Valencia mira a fornire un punto di riferimento per il lancio professionale in tutto il mondo degli studenti internazionali dotati di maggior talento musicale. Con il suo esclusivo corso di studi, oltre a un centro internazionale di preparazione professionale che assiste gli iscritti nella transizione da studenti a professionisti della musica, nel 2012 il campus ha presentato i primi programmi di laurea della Berklee dedicati alle colonne sonore per film, televisione e videogiochi, alla performance contemporanea (concentrazione di produzione) e al settore globale della musica e dell'intrattenimento. Nel 2013 fu lanciato un quarto programma di laurea: produzione musicale, tecnologia e innovazione.

Inoltre, il campus di Valencia offre un programma di spettacoli estivi, opportunità di studio all'estero per gli studenti del campus di Boston, e un nuovo modo per i musicisti di tutto il mondo di entrare a far parte della comunità musicale globale, come interpreti, professionisti e leader. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito valencia.berklee.edu.

