Gomedia Satcom presenta il Bilancio 2022 con una forte crescita del fatturato, degli investimenti e con un utile netto di 1.59 M€

CATANIA, Italia, 27 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Gomedia Satcom, operatore di servizi satellitari Italiano, dotato di proprie infrastrutture e autorizzazioni, che offre servizi ad alta velocità e sicurezza orientati alla Pubblica Amministrazione, ha presentato i risultati di bilancio del 2022, caratterizzati da una forte crescita di fatturato a 5.2 M€ (+61%), con un utile netto di 1.59 M€ (+22%) e investimenti per 6.98 M€ (+288%).

I principali clienti di Gomedia sono quasi tutte le Amministrazioni Pubbliche Italiane, tra cui la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Gomedia basa i suoi servizi esclusivi broadband e ad alta sicurezza Govsatcom sul Teleporto dell'Etna in corso di sviluppo, il più grande (50.000 mq) Teleporto Govsatcom in Europa, interamente progettato con criteri tier-4. Nel 2022 Gomedia ha avviato anche lo sviluppo di un nuovo Teleporto Govsatcom a Rieti, entrambi i Teleporti sono supportati da finanziamenti di Invitalia (Ministero del Made in Italy).

Gaetano Morena, Amministratore unico di Gomedia ha commentato così i risultati del Bilancio 2022 "Siamo felici dei risultati dell'ultimo anno e della crescita dell'azienda nell'eccellenza di fornitura di servizi di connettività alle Amministrazioni, i nostri servizi sono un game-changer e siamo orgogliosi che vengano utilizzati dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco per salvare vite umane durante attività di soccorso in Italia e all'estero. Il piano per il 2023 è di espandere la nostra presenza in Europa e rafforzare le partnership con i clienti in Italia, grazie al Teleporto dell'Etna, che è il cuore dei nostri servizi personalizzati Govsatcom".

Contatti:

www.gomediasat.com

Jia Li, [email protected]

+393279546272 +46708507732

