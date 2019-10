Grande successo alla 2019 China (Shenzhen) International Vape Expo

SHENZHEN, Cina, 16 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Dal 29 al 31 agosto la 2019 China (Shenzhen) International Vape Expo, nota come RHBVE, si è tenuta presso la Reed Huabo Exhibition. Nel corso dei tre giorni, più di 150 marche per il vaping erano in mostra all'esposizione, e hanno attirato migliaia di distributori di sigarette elettroniche, grossisti, magazzini per il vaping, commercianti, rivenditori, società di e-commerce, società di tabacco, società di regali da 23 Paesi o aree nel mondo.

Nel mercato del vaping in Cina nel 2019 sono comparse molte marche di sigarette elettroniche, come ad esempio Jouz, Flow, YOOZ, Snow plus, gippro, e VGOD, che hanno portato più di 1.000 espositori, compresi pod monouso, sistemi pod, dispositivi senza combustione e liquidi con sali di nicotina, che sono stati un successo per la mostra. Nell'ambito di RHBVE si è anche svolto il 2019 China E-cig Industry Forum per aiutare questi marchi a esplorare nuovi mercati o promuovere i loro prodotti.

Anche i nuovi tipi di tabacco hanno rappresentato una linea importante di prodotti per le società di tabacco tradizionale in Cina. Yunnan tobacco HUAYU, Hubei tobacco MOK e Sichuan tobacco KUNG FU sono state presenti a RHBVE e sono divenute uno dei centri di attenzione della fiera.

A partire dal 2015, la China (Shenzhen) Vape Expo è diventata una fiera di rilievo e influente per il vaping nella base per la produzione mondiale di Shenzhen, in cui sono stati presentati sia gli aspetti upstream (catena logistica degli accessori) che downstream (prodotti finali e soluzioni per l'e-commerce) del settore, che ha attirato oltre 10.000 visitatori professionisti ogni anno, ed è diventata una straordinaria piattaforma globale per le tecnologie dedicate alle sigarette elettroniche e in cui marchi possono promuoversi e presentarsi.

Prossimo evento: 2020 China (Shenzhen) International Vape Expo

Data: 20-23 ottobre 2020

Sede: Shenzhen World Exhibition & Convention Center

Per maggiori informazioni, visitate il sito: http://vapexpoen.reedhuabo.com/

