L'exposition 2019 China (Shenzhen) International Vape Expo remporte un grand succès

SHENZHEN, Chine, 17 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La China (Shenzhen) International Vape Expo, connue sous le nom de RHBVE (exposition chinoise internationale de vapotage), a été organisée, du 29 au 31 août 2019, par Reed Huabo Exhibition. Plus de 150 marques de vapotage ont exposé pendant les trois jours, au salon, attirant des milliers de distributeurs de cigarettes électroniques, de grossistes, de magasins de vapotage, commerçants, de détaillants, de commerces électroniques, de compagnies de tabac, de compagnies de cadeaux, etc. de 23 pays ou régions du monde.

Beaucoup de marques de cigarettes électroniques sont apparues sur le marché chinois du vapotage en 2019, telles que Jouz, Flow, YOOZ, Snow plus, gippro, et VGOD. Elles ont apporté plus de 1000 expositions, y compris les cartouches jetables, les systèmes de cartouche, les dispositifs de production de chaleur sans combustion et les liquides de sels de nicotine, qui ont été un succès au salon. La RHBVE a également organisé le forum 2019 de l'industrie chinoise de la cigarette électronique pour aider ces marques à explorer de nouveaux marchés ou à promouvoir leurs produits.

Les nouveaux types de tabac ont également constitué une importante gamme de produits pour les compagnies de tabac traditionnelles en Chine. Yunnan tobacco HUAYU, Hubei tobacco MOK et Sichuan tobacco KUNG FU ont participé à la RHBVE et ont attisé l'intérêt à l'exposition.

Depuis 2015, la China (Shenzhen) Vape Expo est devenue l'exposition de vapotage la plus influente de la base manufacturière mondiale de Shenzhen, couvrant les aspects en amont (chaîne d'approvisionnement des accessoires) et en aval (produits finis et solutions de commerce électronique) de l'industrie. Celle-ci attire plus de 10 000 visiteurs professionnels chaque année et devient la plateforme unique de promotion et d'exposition des technologies et marques mondiales de cigarettes électroniques.

Événement à venir : L'exposition 2020 China (Shenzhen) International Vape Expo

Date : 20 au 23 octobre 2020

Lieu : Shenzhen World Exhibition & Convention Center

