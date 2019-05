GrillEye® Pro Plus: Una nuova rivoluzione con la connettività al cloud

ATENE, 28 maggio 2019 /PRNewswire/ -- Dopo un anno di continui miglioramenti, G&C presenta ufficialmente GrillEye® PRO Plus, il termometro che porterà nel futuro il mondo delle grigliate e della cucina. Ispirato e creato da appassionati di grigliate per appassionati di grigliate, il PRO Plus soddisfa anche le necessità più esigenti in modo semplice ma professionale.