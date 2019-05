GrillEye® Pro Plus: we hebben de regels veranderd, wederom met Cloud-connectiviteit

Naast Bluetooth & Wi-Fi beschikt de GrillEye PRO Plus over cloud-connectiviteit, zodat u uw roker, grill of oven te allen tijde en op afstand kunt controleren. Het is volledig geproduceerd in Europa en gebruikt een combinatie van hardware en software op een technologieplatform waarvoor een octrooi is aangevraagd. Het platform maakt een reeks uitbreidende functies mogelijk maar heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de gebruikerservaring.