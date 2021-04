Habasit festeggia 75 anni di industrie in movimento

Leader mondiale nella fornitura di nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di potenza, Habasit festeggia il suo 75º anniversario nel 2021.

REINACH, Svizzera, 27 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Habasit è stata fondata a Basilea, in Svizzera, nel 1946, da Fernand e Alice Habegger. Oggi, dopo 75 anni di innovazione pioneristica e dedicata attenzione al cliente, la rete di lunghe partnership dell'azienda familiare con clienti, OEM e distributori si espande in oltre 70 paesi in tutto il mondo.

I materiali di alta qualità, le tecnologie collaudate e l'eccellenza ingegneristica di Habasit offrono un'affidabilità eccezionale e una lunga durata. Avvalendosi delle competenze specifiche degli specialisti di industria, Habasit offre un'ampia gamma di soluzioni di nastri personalizzati e di tecnologie che riducono i costi di manutenzione, aumentano la produttività e l'efficienza in termini di costi e risparmiano risorse preziose in numerose applicazioni.

Guardando ai prossimi 75 anni, Habasit continuerà a fornire soluzioni di qualità superiore, sostenibili e smart per mantenere le industrie in movimento.

Su Habasit

Habasit aiuta i clienti a migliorare l'affidabilità, la qualità e la produttività delle loro attrezzature e dei loro processi attraverso soluzioni complete e su misura, basate sulla sua vasta gamma di nastri trasportatori in tessuto, nastri modulari in plastica e catene, cinghie di trasmissione di potenza, e nastri monolitici e cinghie dentate. Fondata nel 1946 a Basilea, in Svizzera, l'azienda a conduzione familiare è presente in oltre 70 paesi, con oltre 3.800 dipendenti in aziende affiliate e centri di servizio in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.habasit.com

