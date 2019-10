Hangzhou in Cina è la perfetta meta di vacanza "Golden Week" con un mix di turismo e cultura

HANGZHOU, Cina, 10 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, famosa città turistica della Cina orientale, sta vivendo una nuova ondata di boom del turismo durante le vacanze della "Golden Week" di quest'anno. I dati ufficiali mostrano che, alle ore 16:00 del 7 ottobre, Hangzhou ha ricevuto 18,9537 milioni di turisti nei sette giorni di vacanza della Festa nazionale, un più 6,7 percento rispetto all'anno scorso. Il fatturato del turismo è stato di 16,081 miliardi di yuan, cresciuto del 6,02 percento rispetto a un anno fa, secondo l'Ufficio Municipale di Hangzhou per la Cultura, Radio, TV e Turismo.

Il periodo dall'1 al 7 ottobre è Festa nazionale in Cina ogni anno. Conosciuta anche come "Golden Week", è un momento particolarmente popolare tra i cinesi per viaggiare.

Quando Marco Polo visitò la frondosa città a bordo lago di Hangzhou nel 13° secolo, la chiamò "la città più bella ed elegante del mondo". Anche il famoso poeta antico cinese Bai Juyi aveva un adagio che diceva "la più memorabile è Hangzhou".

Storia, cultura e natura fanno di Hangzhou una destinazione di viaggio unica. Oggi questa metropoli, a meno di un'ora da Shanghai con il treno proiettile, incarna uno stile di vita rilassato e piacevole. Oltre al classico trittico cinese di tè verde, seta pregiata e vedute da dipinto, è anche patria di tre siti UNESCO patrimonio dell'umanità, cioè il Lago Occidentale, il Grande Canale e i resti archeologici della città di Liangzhu.

Vale la pena menzionare che durante la "Golden Week" di quest'anno, il Lago Occidentale, il Grande Canale e i resti archeologici della città di Liangzhu sono stati molto gettonati dai turisti, a piena dimostrazione del fascino senza tempo del patrimonio culturale mondiale. I dati statistici hanno mostrato che le rovine archeologiche della città di Liangzhu e il Museo di Liangzhu hanno ricevuto rispettivamente un totale di 35.800 and 76.700 turisti durante questo periodo, ad indicare la costante popolarità della cultura di Liangzhu.

Nel cuore della città ultramoderna di Hangzhou c'è il Lago Occidentale, un luogo così ammaliante da avere ispirato alcuni dei più importanti artisti, scrittori e poeti cinesi.

Ogni stagione qui porta diletto. In qualsiasi stagione la si visiti, il fascino del Lago Occidentale raggiunge il suo apice al mattino presto.

Ma il fascino di Hangzhou va oltre il suo bellissimo lago. La città gode di tanti siti di importanza storica e culturale, molti dei quali risalgono al periodo neolitico. Fra loro, le rovine archeologiche della città di Liangzhu sono riconosciute come evidenza della storia di oltre cinquemila anni della civiltà cinese.

Il più lungo corso d'acqua artificiale del mondo, il Grande Canale cinese fu iniziato nel 5° secolo A.C.. Non tutto è navigabile oggi, ma si può provare l'esperienza di questa meraviglia ingegneristica ad Hangzhou.

Oggi, Hangzhou è una delle mete più entusiasmanti della Cina, una miscela inebriante di natura, templi magnificamente preservati, pagode e padiglioni, e attrazioni da grande città. E' anche la sede del quartier-generale del gigante dell'e-commerce Alibaba. Da romantiche passeggiate intorno al lago a momenti di meditazione sulle montagne ed esperienze di fantascienza nel cuore della città, Hangzhou ha sempre il potere di ispirare.

SOURCE Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism