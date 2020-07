Herman Miller e Logitech G ottimizzano la seduta Embody per soddisfare le esigenze di giocatori professionisti e streamer

Più Herman Miller e Logitech conducevano ricerche nella gamer community, più scoprivano che i giocatori assumevano da seduti moltissime posture senza rendersi conto che ciò influiva negativamente sulle loro prestazioni e che avrebbe potuto nuocere alla loro salute con il passare del tempo. "Questa ricerca approfondita ci ha convinto che era necessario modificare l'offerta attuale per migliorare il supporto lombare, incrementare l'inclinazione in avanti, fornire una maggiore capacità di rotazione e migliori regolazioni per scrivania e monitor" ha proseguito Straker. La sedia Embody rappresenta lo standard di riferimento per la distribuzione della pressione, l'allineamento naturale e il sostegno per un movimento salutare, quindi era il modello ideale da modificare per soddisfare queste esigenze". Oltre alla sedia da gaming Embody, le due aziende immetteranno sul mercato delle attrezzature da gaming una scrivania dall'altezza regolabile e un braccio per monitor.

Sebbene siano stati testati diversi modelli di sedute Herman Miller con i giocatori, la Embody quale piattaforma perfetta su cu costruire una sedia da gaming. Un tipico atleta di eSports e uno streamer trascorrono seduti alla scrivania il triplo del tempo trascorso da un normale impiegato. Inoltre, un gran numero di giocatori ha espresso una diffusa insoddisfazione per il comfort e l'ergonomia offerte dalle tradizionali sedie da gaming che generalmente si concentrano sull'estetica, poiché vi è un calo significativo delle prestazioni per via delle sfide fisiche derivanti da lesioni causate da movimenti ripetitivi.

"I giocatori meritano soluzioni ergonomiche avanzate in tutti gli aspetti del gioco. Abbiamo collaborato con Herman Miller per trasformare la loro pluripremiata seduta Embody in una soluzione che soddisfa le esigenze specifiche dei giocatori di oggi", ha dichiarato Peter Kingsley, Chief Marketing Officer di Logitech G. "Questo è il primo passo di un rapporto continuativo, e siamo orgogliosi di collaborare con Herman Miller per trovare nuovi modi per aiutare tutti i giocatori a giocare al meglio."

La prima sedia da gaming di Herman Miller e Logitech G risponde a tutte queste esigenze e molto altro ancora. La sedia da gaming Embody consente il corretto allineamento e il giusto equilibrio del corpo del giocatore, garantendogli il massimo comfort. Per arrivare a questo, sono stati apportati numerosi miglioramenti, tra cui la schiuma refrigerante con particelle infuse di rame che supportano la postura di gioco ideale e riducono l'accumulo di calore causato dallo stare seduti su cuscini spessi per un lungo periodo di tempo, e il supporto pixelato, che distribuisce il peso in modo uniforme, per ridurre la pressione e incoraggiare il movimento, Queste caratteristiche sono fondamentali per mantenere una circolazione sana e concentrarsi.

Prodotti da gaming complementari

Oltre alla sedia da gaming Embody, le aziende hanno presentato le scrivanie da gaming di Herman Miller modello Motia, Ratio e Nevi. Complemento perfetto alla sedia da gaming Embody sia per l'estetica che per la funzionalità, queste nuove scrivanie da gaming favoriscono il movimento regolare e consentono agli utilizzatori di passare da una postura all'altra per adattarsi agli stili di gioco dei giocatori, aumentando l'energia e l'efficienza. Le scrivanie ottimizzate presentano una finitura opaca nera anti-macchia e anti-riflesso, che si trova solo sulle scrivanie da gaming.

Entrambi i prodotti possono essere abbinati al braccio per monitor da gaming Ollin coordinato, compatibile con una gamma di monitor e laptop di vari pesi e misure. Il braccio offre un'ampia gamma di movimenti, consentendo ai giocatori di posizionare il proprio schermo ovunque sia più comodo per loro, favorendo una migliore postura durante il gioco.

Prezzi e disponibilità

L'introduzione di questi nuovi prodotti rafforza la leadership globale delle aziende nel campo dell'innovazione e delle soluzioni ad alte prestazioni per i giocatori. Tutti i prodotti saranno disponibili a partire dal 22 luglio 2020.

Per ordinare la tua attrezzatura o conoscere le ultime novità sulle soluzioni frutto della collaborazione tra Logitech G e Herman Miller, visita la pagina web hermanmiller.com/gaming.

Contatto editoriale:

Anya Clifton

Herman Miller Europe

[email protected]

+44-(0)7769-643104

Informazioni su Herman Miller

Herman Miller è un fornitore di fama mondiale di mobili e di tecnologie e servizi correlati. Sin dalla sua fondazione nel 1905, l'azienda ha dato grande importanza al design innovativo per aiutare le persone a fare cose straordinarie. Il leader globale del design si è evoluto in Herman Miller Group, una famiglia di marchi che collettivamente offre una varietà di prodotti per ambienti in cui le persone abitano, studiano, lavorano e si curano. La famiglia di marchi comprende Colebrook Bosson Saunders, Design Within Reach, Geiger, HAY, Maars Living Walls, Maharam, naughtone, Nemschoff e Herman Miller. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina www.hermanmiller.com/about-us.

Informazioni su Logitech G

Logitech G, un marchio di Logitech International, è il leader mondiale nel settore delle attrezzature da gaming per PC e console. Logitech G fornisce ai giocatori di tutti i livelli tastiere, mouse, cuffie, tappetini per mouse e prodotti di simulazione come volanti e joystick di volo, realizzati grazie a design innovativo, tecnologie avanzate e una profonda passione per il gioco. Fondata nel 1981 e con sede a Losanna, in Svizzera, Logitech International è una società svizzera quotata sul SIX Swiss Exchange (LOGN) e sul Nasdaq Global Select Market (LOGI). Ulteriori informazioni su Logitech G sono reperibili su logitechG.com, il blog dell'azienda oppure @LogitechG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216199/Herman_Miller_Logitech_G.jpg

Link correlati

https://www.hermanmiller.com



SOURCE Herman Miller