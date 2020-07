Herman Miller en Logitech G verbeteren de Embody-stoel en Komen Tegemoet Aan Wensen Van Professionele Gamers en Streamers

Samen hebben de twee bedrijven bijna twee jaar lang e-sport professionals en gamers over de hele wereld bestudeerd om hun behoeften te begrijpen. "Voorafgaand aan ons diepgaande onderzoek wisten we dat veel gamers ons huidige aanbod al geweldig vonden, want we worden voortdurend geprezen in bijna elke productrecensie voor gamers", aldus Tim Straker, directeur marketing voor Herman Miller. "De belangrijkste feedback die we ontvingen was dat ze meer variatie wilden."

Hoe meer onderzoek Herman Miller en Logitech deden in de gamecommunity, des te meer ontdekten ze dat gamers een verscheidenheid aan houdingen in stoelen aannamen, zonder de negatieve impact op hun prestaties, laat staan de potentiële schade aan hun gezondheid in de loop van de tijd op te merken. "Dit diepgaande onderzoek overtuigde ons ervan, dat we ons bestaande aanbod moesten aanpassen om de ondersteuning van de onderrug te verbeteren, de voorwaartse neiging te vergroten, een grotere zwenkmogelijkheid te bieden en betere aanpassingen voor tafels en monitoren mogelijk te maken," vervolgt Straker. "De Embody-stoel vormt de maatstaf voor drukverdeling, natuurlijke uitlijning en ondersteuning van een gezonde beweging, dus het was de perfecte keuze om aan deze behoeften te voldoen. Naast de Embody-gamestoel brengen de twee ondernemingen een in hoogte verstelbaar bureau en een monitorarm op de gamingmarkt.

Terwijl Herman Miller en Logitech G samen met gamers verschillende stoelontwerpen van Herman Miller uitprobeerden, werd de Embody-stoel uiteindelijk gekozen als de perfecte blauwdruk voor de ontwikkeling van een gamingstoel. De doorsnee e-sports-atleet en streamer zit drie keer langer rechtop aan zijn bureau, dan de gemiddelde kantoormedewerker. Daarnaast ontdekten we dat een groot aantal gamers ronduit ontevreden is met het comfort en de ergonomica van traditionele gamingstoelen, die zich vooral richten op uiterlijke omstandigheden. Hierdoor nemen de prestaties aanzienlijk af als gevolg van de fysieke problemen die ontstaan door blessures bij herhaaldelijke bewegingen.

"Gamers verdienen geavanceerde, ergonomische oplossingen bij alle aspecten van het gamen. Om de gamingstoel opnieuw uit te vinden zijn we een samenwerking aangegaan met Herman Miller om hun bekroonde Embody-stoel om te zetten in een oplossing, die voldoet aan de specifieke behoeften van hedendaagse gamers," aldus Peter Kingsley, directeur marketing van Logitech G. "Dit is een eerste stap in een langdurige relatie en we zijn trots samen te werken met Herman Miller om nieuwe manieren te vinden die ervoor zorgen dat alle gamers zo goed mogelijk presteren."

De eerste gamingstoel van Herman Miller en Logitech G voldoet aan al deze behoeften en nog veel meer. De Embody-gamingstoel zorgt ervoor dat het lichaam van gamers correct uitgelijnd, comfortabel en in balans is. Om dit te bereiken, zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, waaronder koelschuim met koperdeeltjes dat de ideale gaminghouding ondersteunt en de warmtetoename vermindert, veroorzaakt door langdurig zitten op dikke kussens en korrelige ondersteuning, waardoor het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld om de druk te verminderen en beweging te stimuleren. Deze eigenschappen zijn essentieel voor een gezonde bloedsomloop en focus.

Aanvullende gamingproducten

Naast de Embody-gamingstoel introduceren de bedrijven de Herman Miller Motia, Ratio en het Nevi gamingbureau. De perfecte aanvulling op de Embody-gamingstoel, zowel in esthetisch als in functioneel opzicht, deze moderne gamingbureaus stimuleren niet alleen regelmatige beweging maar stellen de gebruiker bovendien in staat om overeenkomstig de speelstijl van houding te veranderen, waardoor de energie en effectiviteit toenemen. Het vernieuwde bureau is voorzien van een matzwarte antivlek- en antireflectielaag, uitsluitend te vinden op gamingbureaus.

Beide producten kunnen worden gecombineerd met de bijpassende Ollin Gaming monitorarm, die geschikt is voor tal van monitoren en laptops in verschillende formaten en gewichten. De arm heeft een flexibel bewegingsbereik, zodat gamers hun scherm dusdanig kunnen plaatsen dat ze de meest comfortabele en gezonde gamehouding kunnen aannemen.

Prijs en beschikbaarheid

Met de introductie van deze nieuwe producten verstevigen de bedrijven hun wereldwijde positie in innovatie en hoogwaardige oplossingen voor gamers. Alle producten zijn vanaf 22 juli 2020 verkrijgbaar. Om de producten te bestellen of voor de laatste informatie over de samenwerking tussen Logitech G en Herman Miller kunt u terecht op hermanmiller.com/gaming

