Heymondo reinventa l'assicurazione di viaggio in Italia presentando la prima app di assistenza in viaggio

In questo contesto, la compagnia di assicurazioni di viaggio Heymondo, si impegna fermamente a favore della digitalizzazione e rivoluziona il settore, consolidandosi nel mercato italiano come l'assicuratore di viaggio digitale al 100% più innovativo del Paese. A tal fine, l'azienda presenta un nuovo servizio: un'app di assistenza in viaggio che consente di gestire imprevisti in qualsiasi parte del mondo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Heymondo afferma che "la gestione attraverso un'app porta immediatezza e sicurezza agli assicurati e offre all'azienda un vantaggio competitivo rispetto al resto degli operatori del mercato. La nostra missione è offrire tranquillità ai viaggiatori garantendo che possano risolvere qualsiasi incidente che si verifichi durante il loro viaggio da un dispositivo mobile con connessione a Internet ". Al tempo stesso, l'applicazione mobile include anche chiamate gratuite di assistenza online, gestione degli incidenti, area personale e consultazione delle polizze con accesso da tutto il mondo. Quando una persona è in viaggio e si verifica un evento imprevisto, come ad esempio perde il volo, i bagagli o subisce il furto di documentazione, questa situazione genera stress facendola sentire impotente. Inoltre, quando questi tipi di circostanze si verificano all'estero, la complessità e l'incertezza della situazione risultano amplificate. Con l'app di assistenza in viaggio di Heymondo, il viaggiatore si sente rassicurato dal fatto di poter informare immediatamente l'assicuratore dell'incidente verificatosi.

Pertanto, Heymondo si concentra sulle esigenze degli assicurati offrendo un servizio che garantisce una gestione rapida grazie all'investimento nella digitalizzazione. "La tecnologia è il nostro alleato e ci consente di migliorare le prestazioni dei nostri servizi. L'Insurtech è in piena espansione ed è fondamentale che le aziende operanti nel settore riconoscano i vantaggi della sua applicazione".

Principali timori dei viaggiatori

A causa della pandemia, il timore di contrarre il Covid-19 prima o durante un viaggio è un problema che preoccupa molto tutti coloro che pianificano un viaggio. A tale riguardo, è importante offrire ai viaggiatori soluzioni che garantiscano la loro sicurezza durante i viaggi. Per questo motivo tutte le assicurazioni Heymondo includono la copertura Covid-19. Anche se l'assicurato contrae il virus durante il viaggio, sarà rimpatriato o potrà rimanere nella destinazione e completare la quarantena senza doversi preoccupare delle spese che questo problema comporta. Inoltre, Heymondo copre fino a un massimo di 10 milioni di euro in spese mediche, posizionandosi quindi come uno degli assicuratori con la maggiore copertura sanitaria sul mercato.

Torna a viaggiare con Heymondo

Dopo due anni di restrizioni, ora è il momento di fare di nuovo le valigie e godersi fantastiche vacanze senza preoccupazioni. In questo contesto, la compagnia di assicurazioni offre ai propri assicurati un'assicurazione personalizzata al 100%, adattandosi alle esigenze e ai programmi di tutti i viaggiatori, sia al momento della sottoscrizione della polizza sia durante il viaggio.

Offre inoltre un'assicurazione speciale per la maggior parte dei viaggiatori, l'assicurazione di viaggio annuale, che copre tutti i viaggi effettuati nell'arco di 365 giorni, consentendo così un prezzo fisso e un servizio di assistenza agli assicurati che viaggiano frequentemente ed evitando loro di dover stipulare una polizza di assicurazione per ogni destinazione.

Heymondo è anche l'unico assicuratore di viaggio in Italia a offrire un'assicurazione di viaggio per soggiorni di lunga durata ai viaggiatori in grado di indicare il giorno di partenza ma non la data di ritorno. Con l'assicurazione di viaggio per soggiorni di lunga durata, il viaggiatore può stipulare un contratto per un minimo di 90 giorni e rinnovare la propria polizza in modo flessibile man mano che il viaggio procede. Questa assicurazione si adatta alle esigenze e ai programmi dell'assicurato. È un'assicurazione ideale per le persone che lavorano da remoto e viaggiano come nomadi digitali, un profilo di viaggiatore in piena espansione a causa della pandemia.

Informazioni su Heymondo Insurance

Heymondo è specializzata in assicurazioni di viaggio con la missione di semplificare la vita dei viaggiatori, sia quando sono alla ricerca della migliore assicurazione per ciascun tipo di viaggio, sia se, durante i viaggi, devono utilizzarla. Scopri di più visitando il sito web www.heymondo.it

