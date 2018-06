Hortonworks e Google Cloud espandono partnership per accelerare l'analisi dei big data nel cloud

Ulteriore ottimizzazione di Hortonworks Data Platform e Hortonworks DataFlow per Google Cloud Platform per l'analisi dei big data e i carichi di lavoro in streaming

SAN JOSE, California, 19 giugno 2018 /PRNewswire/ -- DATAWORKS SUMMIT -- Hortonworks, Inc.® (NASDAQ: HDP), leader nella fornitura di soluzioni globali di gestione dati, ha annunciato in data odierna il consolidamento del partenariato con Google Cloud. Nello specifico, trattasi di un'ulteriore ottimizzazione di Hortonworks Data Platform (HDP) e Hortonworks DataFlow (HDF) per Google Cloud Platform (GCP) per offrire strumenti analitici dei big data di nuova generazione per distribuzioni cloud ibride. La partnership consentirà ai clienti di ottenere approfondimenti aziendali più rapidamente servendosi delle continue innovazioni della comunità open source tramite HDP e HDF su GCP.