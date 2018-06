Hortonworks porta avanti la sua collaborazione con Microsoft per distribuire i carichi di lavoro di Big Data su Azure

I clienti possono utilizzare i prodotti Hortonworks Data Platform (HDP), Hortonworks DataFlow (HDF) e Hortonworks DataPlane Service (DPS) nativi sulle infrastructure as a service (IaaS) di Microsoft Azure per estrarre valore da dati di ogni tipo. Inoltre, i clienti possono anche usare Microsoft Azure HDInsight, un servizio di gestione completo alimentato da Hortonworks Data Platform, che offre Apache Hadoop e Apache Spark.

Secondo IDC1, "Gli acquirenti informatici si orientano costantemente verso strategie che privilegiano il cloud." Questo significa che i clienti hanno bisogno di un percorso semplice, veloce e versatile per distribuire i carichi di lavoro di dati nel cloud e accelerare la capacità di scoprire nuove conoscenze di mercato. Le piattaforme di gestione di dati mondiali di Hortonworks forniscono alle organizzazioni la possibilità di distribuire in maniera rapida applicazioni moderne di dati attraverso architetture ibride per i dati gestiti localmente, nel cloud e in maniera periferica. In combinazione con la scala mondiale e l'agilità di Azure, Hortonworks permette alle organizzazioni di gestire l'intero ciclo di vita dei loro dati senza aver bisogno di un'infrastruttura cloud.

Da oltre sei anni Hortonworks e Microsoft sono all'avanguardia nel settore delle soluzioni cloud grazie a una collaborazione strategica che abbraccia l'ingegneria congiunta e le attività di go-to-market, offrendo ai clienti gli ambienti più flessibili per i Big Data. Hortonworks e Microsoft continuano ad investire e a collaborare nella community open source, che in definitiva riduce i blocchi da fornitore per i clienti. Sia che i clienti vogliano utilizzare un'architettura ibrida per i dati o mettere tutto su cloud, possono scegliere diverse soluzioni grazie alla collaborazione di Hortonworks e Microsoft su Azure IaaS e le distribuzioni HDInsight.

"I nostri clienti adottano sempre di più un'architettura ibrida per i dati, poiché gli spostamenti cloud offrono opportunità di utilizzo eccellenti per carichi di lavoro analitici effimeri," ha dichiarato Rob Bearden, Amministratore Delegato di Hortonworks. "Grazie alla possibilità di spostare carichi di lavoro HDP, HDF o DPS su Azure IaaS, o utilizzare HDInsight, i clienti possono seguire la strada a loro più congeniale che meglio risponde alle loro necessità di mercato. Siamo orgogliosi del nostro lavoro con Microsoft e delle soluzioni cloud che abbiamo sviluppato insieme che offrono ai nostri clienti comuni un valore aggiunto."

"Diamo ai clienti la migliore scelta su come far muovere i carichi di lavoro di dati su cloud, su Azure Data o Microsoft HDInsight per un servizio di gestione a livello aziendale che lo rende più facile per gli utilizzatori finali," ha detto Rohan Kumar, Vicepresidente d'azienda, Azure Data. "Siamo impazienti di continuare la nostra collaborazione con Hortonworks per portare l'innovazione nel cloud sempre in avanti."

Per maggiori informazioni su Azure e HDInsight, visitare il sito http://hortonworks.com/products/cloud/azure/.

