Huawei annuncia la OceanStor Pacific Series di prossima generazione, segnando un nuovo benchmark per la conservazione di dati massivi

La quarta rivoluzione industriale ha fatto della produzione digitale la valuta dei moderni modelli di business. La produzione digitale trasforma i dati in opportunità, quindi queste opportunità in servizi, e infine in profitti. Con questo nuovo fattore produttivo, le aziende devono trovare un modo di raccogliere e immagazzinare a costi convenienti diversi tipi di dati come i dati strutturati dai servizi core e dati massivi non strutturati da 5G, IoT e UHD. Le imprese usano le tecnologie IA per analizzare ed elaborare le enormi quantità di dati da convertire in conoscenza e servizi, migliorando l'efficienza produttiva.

Peter Zhou, presidente di Huawei Data Storage e della linea di prodotti Intelligent Vision, ha detto: "I dati massivi giocheranno un ruolo sempre più importante nella trasformazione digitale delle imprese. Oggi, solo il 2% dei dati globali viene conservato, e solo il 10% dei dati viene raccolto per un maggior valore. Le aziende si trovano davanti a capacità insufficienti, silos di dati e complessa gestione quando si affronta la massa dati. La nostra OceanStor Pacific Series è concepita per rispondere a questi punti critici, creando un nuovo benchmark per uno storage di massa dati efficiente, economico ed eterno, e aiutandoci a diventare la scelta di fiducia per i dati massivi."

Shang Haifeng, presidente della divisione Mass Storage di Huawei, ha spiegato le tre direzioni strategiche di Huawei per gli scenari di dati di massa:

Tecnologie leader: Huawei costruisce una serie di hardware dedicati e sfrutta le innovazioni software come la interfunzionalità multiprotocollo, gli algoritmi di riduzione efficiente, e l'affidabilità multilivello per soddisfare esigenze di scenario.

Innovazioni di business: Huawei sfrutta le tecnologie di protezione di ridondanza e riduzione dati leader di settore per essere il primo player dell'industria a promuovere il modello di business per la capacità disponibile. Questo modello permette agli utenti di sapere esattamente ciò che ottengono fin dall'inizio, favorendo inferiori costi di approvvigionamento, TCO e soglia di utilizzo del mass storage.

Esperienza nel campo: guidata da requisiti specifici di settore, Huawei innova costantemente i suoi prodotti, accelera la trasformazione digitale delle imprese e libera la potenza dei dati.

Efficiente, economica ed eterna: la scelta di fiducia per i dati di massa

Huawei ha rilasciato la sua prima generazione di archiviazione file nel 2009 e da allora ha costantemente investito nello storage di dati massivi, classificandosi al primo posto in quote di mercato in Cina per quattro anni consecutivi. La OceanStor Pacific Series punta a diventare la scelta di fiducia per le masse dati grazie al pieno utilizzo di anni di know-how nel software e hardware, e con innovazioni all'avanguardia in efficienza, costo e affidabilità.

Efficiente: questa serie abbatte i confini dei servizi per implementare la interfunzionalità dei file senza compromessi, HDFS e protocolli degli oggetti, rispondendo alle problematiche di performance e perdita semantica causate dai gateway tradizionali. Nella R&S a guida autonoma, un solo sistema di storage Huawei semplifica l'elaborazione dati nelle varie fasi. I dati non necessitano di essere trasferiti tra molteplici sistemi di storage, migliorando così l'efficienza di elaborazione del 25% e riducendo lo spazio del 20%. Abbattendo i confini di performance, il sistema di file di nuova generazione supporta applicazioni in banda larga e OPS intensivo, adattandosi a carichi HPC sempre più complessi.

Economica: questa serie abbatte le frontiere architettoniche con l'innovativa modalità vNode ad alta affidabilità accanto alla tecnologia EC elastica di prossima generazione. Produce una resa di utilizzo disco fino al 93%, oltre il 40% più alto della media del settore, senza compromettere la performance e l'affidabilità. Il suo nuovissimo nodo ad alta densità e ampia capacità supporta 120 dischi in un semplice spazio 5 U con densità 2,67x rispetto ai server di storage generalisti e il 62,5% di riduzione spazio. I dati hot, warm e cold sono automaticamente incanalati su SSD, HDD e dischi Blu-ray on demand, il che significa che i dati possono fluire liberamente senza intervenire.

Eterna: la serie fornisce un meccanismo a quattro livelli per dati, dispositivi, sistemi e soluzioni per assicurare l'alta affidabilità. I suoi comprensivi rilevamento e pre-elaborazione di sotto-salute identificano i rischi di guasto prima che si verifichino. La OceanStor Pacific Series utilizza meccanismi DR multi-attivi cross-cluster attivo-attivo e su tre siti per DR interregionale, assicurando servizi online 24/7 di immagini, video online e altre applicazioni di produzione.

Lo storage Huawei OceanStor è stato impiegato in più di 150 paesi per più di 12.000 clienti in una gran varietà di settori, come vettori, finanza, governo, energia, sanità, produzione e trasporti. Lo storage Huawei OceanStor è la scelta ideale per i clienti di tutto il mondo che vogliono immagazzinare ed elaborare i loro dati di servizio.

