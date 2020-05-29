Инновационные хранилища OceanStor Pacific Series от Huawei: новый стандарт хранения больших массивов данных

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Shenzhen Huawei Technology Co., Ltd.

29 мая, 2020, 11:48 BST

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 29 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei анонсировала всемирный запуск нового поколения систем хранения больших объемов информации - OceanStor Pacific Series. Новая линейка предоставляет эффективные, рентабельные и надежные сервисы для ИИ, высокопроизводительных вычислений, обработки видеоматериалов и других информационно-насыщенных сценариев. Инновационные системы выходят за рамки традиционных архитектурных, сервисных и эксплуатационных параметров, используя возможности бескомпромиссного многопротокольного взаимодействия, эластичный ЕС-алгоритм нового поколения и ряд специализированных аппаратных компонентов. Эта линейка задает новый стандарт для ориентированных на будущее массовых ЗУ, помогая предприятиям раскрывать весь потенциал информации в эпоху интеллектуальных технологий.

Shang Haifeng, President of Huawei Mass Storage Domain, giving details about the OceanStor Pacific Series
Shang Haifeng, President of Huawei Mass Storage Domain, giving details about the OceanStor Pacific Series
Peter Zhou, President of Huawei Data Storage and Intelligent Vision Product Line, releasing the next-generation OceanStor Pacific Series
Peter Zhou, President of Huawei Data Storage and Intelligent Vision Product Line, releasing the next-generation OceanStor Pacific Series
Shang Haifeng, President of Huawei Mass Storage Domain, giving details about the OceanStor Pacific Series Peter Zhou, President of Huawei Data Storage and Intelligent Vision Product Line, releasing the next-generation OceanStor Pacific Series

Четвертая промышленная революция сделала цифровое производство «валютой» современных бизнес-моделей. В процессе цифрового производства данные превращаются в новые возможности, а эти возможности преобразуются в новые услуги, которые, в конечном итоге, транслируются во вполне реальную прибыль. С появлением нового производственного фактора предприятиям необходимо искать экономически эффективные способы сбора и хранения информации различных типов и категорий, включая структурированные данные от базовых сервисов и обширные несистематизированные данные 5G, IoT и UHD. Предприятия применяют технологии искусственного интеллекта для анализа и обработки колоссальных объемов информации, преобразуя ее в знания и услуги, повышающие продуктивность производственных процессов.

Как отмечает президент Huawei по вопросам линейки продуктов для хранения данных и интеллектуального машинного видения Питер Чжоу (Peter Zhou): «Массивы данных будут играть все более важную роль в цифровой трансформации бизнеса. Существующие в сегодняшнем мире хранилища содержат всего лишь 2% всех имеющихся данных, и только 10% информации создается с целью извлечения будущей выгоды.  Предприятия сталкиваются с проблемами недостаточной емкости хранилищ, обособленных баз данных и сложного управления большими объемами информации. Наша линейка OceanStor Pacific Series ориентирована на решение этих трудностей, задавая новый стандарт эффективного, экономического и по сути вечного хранилища данных большой емкости и обеспечивая нам статус провайдера оптимальных решений для хранения информации».

Президент подразделения массовых запоминающих устройств Huawei Шан Хайфэн (Shang Haifeng) выделяет три стратегических направления деятельности Huawei в практических сценариях обработки больших массивов данных: 

  • Передовые технологии: Huawei создает ряд специализированных устройств и использует такие программные инновации, как многопротокольное взаимодействие, эффективные алгоритмы приведения и многоуровневый контроль надежности, для удовлетворения потребностей конкретных прикладных сценариев. 
  • Бизнес-инновации: компания Huawei применяет передовые технологии сокращения объемов, резервного копирования и защиты данных в стремлении стать первым отраслевым игроком, продвигающим бизнес-модель доступной емкости. Эта модель дает пользователям возможность точно понимать, что они получают с самого начала, способствуя снижению затрат на закупку оборудования, ТСО и порога владения массовыми ЗУ. 
  • Отраслевая экспертиза: руководствуясь потребностями отрасли, Huawei непрерывно модернизирует свои продукты, ускоряет процесс цифровой трансформации предприятий и раскрывает потенциал данных.

Эффективные, экономичные и долговечные: проверенные системы массового хранения данных

Huawei представила свою первую линейку файловых хранилищ еще в 2009 году и с тех пор активно инвестирует разработку массовых ЗУ, в течение четырех лет подряд занимая первое место по доле китайского рынка в этом сегменте. Работая над системами OceanStor Pacific Series, компания стремилась создать надежное и проверенное решение для хранения больших объемов информации. В основу новой линейки положены многолетние «ноу-хау» Huawei в области программного и аппаратного обеспечения, а также революционные инновации в аспекте эффективности, экономичности и надежности.

  • Эффективность: новая линейка раздвигает границы возможного, внедряя бескомпромиссные алгоритмы взаимодействия файловых, объектных и HDFS-протоколов, а также решая проблемы снижения производительности и семантических потерь, ассоциируемые с традиционными шлюзами. В сфере разработки технологий автономного вождения, одно хранилище Huawei способно заметно ускорять обработку данных на самых различных этапах работ. Отсутствие необходимости в переносе данных между различными системами хранения повышает эффективность сервисов обработки данных на 25%, одновременно уменьшая занимаемое хранилищем пространство на 20%. Расширяя границы производительности, файловое хранилище нового поколения поддерживает прикладные сценарии, требующие высокой пропускной способности и выполнения большого количества операций в единицу времени, адаптируясь под нужды все более сложных рабочих нагрузок НРС.
  • Экономичность: новые хранилища выходят за рамки традиционной архитектуры, характеризуясь инновационным, высоконадежным режимом vNode и эластичными ЕС-технологиями нового поколения. В результате новая линейка может похвалиться коэффициентом использования дисковых ресурсов на уровне до 93%, что на 40% выше по сравнению со среднеотраслевым показателем, без ущерба для производительности и надежности систем. Узел принципиально новой конструкции с высокой плотностью и емкостью поддерживает 120 дисков в корпусе 5U. Таким образом, новые системы в 2,67 раз превосходят показатели плотности универсальных хранилищных серверов, занимая при этом на 62,5% меньше площади. «Горячие», «теплые» и «холодные» данные автоматически распределяются между дисками SSD, HDD и Blu-ray, что обеспечивает беспрепятственное движение информационных потоков.
  • Долговечность: высокую надежность новым хранилищам обеспечивает четырехуровневый механизм для данных, устройств, систем и решений.  Комплексные функции анализа работоспособности всех подсистем хранилища и предварительной обработки данных позволяют выявлять риски отказов до их фактического возникновения. В линейке OceanStor Pacific Series применяются кросскластерные, трехцентровые, мультиактивные DR-механизмы для межрегиональных DR. обеспечивая круглосуточные онлайн-сервисы для обработки банковских изображений, интерактивного видео и других прикладных сценариев.

Хранилища Huawei OceanStor уже успешно применяются 12 000 клиентов в более чем 150 странах мира, обслуживая самые разнообразные сегменты промышленности и бизнеса. В числе пользователей - телекоммуникационные операторы, финансовые организации, правительственные организации, предприятия энергетики, медицинские учреждения, производственные и транспортные компании. Huawei OceanStor - идеальный выбор для клиентов, нуждающихся в средствах хранения и обработки сервисных данных.

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О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах, включая телекоммуникационные сети, ИТ, смарт-устройства и облачные сервисы, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций. 

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 194 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

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SOURCE Shenzhen Huawei Technology Co., Ltd.

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Инновационные хранилища OceanStor Pacific Series от Huawei: новый стандарт хранения больших массивов данных

Информация предоставлена

Shenzhen Huawei Technology Co., Ltd.

29 мая, 2020, 11:48 BST