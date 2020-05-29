Инновационные хранилища OceanStor Pacific Series от Huawei: новый стандарт хранения больших массивов данных

Четвертая промышленная революция сделала цифровое производство «валютой» современных бизнес-моделей. В процессе цифрового производства данные превращаются в новые возможности, а эти возможности преобразуются в новые услуги, которые, в конечном итоге, транслируются во вполне реальную прибыль. С появлением нового производственного фактора предприятиям необходимо искать экономически эффективные способы сбора и хранения информации различных типов и категорий, включая структурированные данные от базовых сервисов и обширные несистематизированные данные 5G, IoT и UHD. Предприятия применяют технологии искусственного интеллекта для анализа и обработки колоссальных объемов информации, преобразуя ее в знания и услуги, повышающие продуктивность производственных процессов.

Как отмечает президент Huawei по вопросам линейки продуктов для хранения данных и интеллектуального машинного видения Питер Чжоу (Peter Zhou): «Массивы данных будут играть все более важную роль в цифровой трансформации бизнеса. Существующие в сегодняшнем мире хранилища содержат всего лишь 2% всех имеющихся данных, и только 10% информации создается с целью извлечения будущей выгоды. Предприятия сталкиваются с проблемами недостаточной емкости хранилищ, обособленных баз данных и сложного управления большими объемами информации. Наша линейка OceanStor Pacific Series ориентирована на решение этих трудностей, задавая новый стандарт эффективного, экономического и по сути вечного хранилища данных большой емкости и обеспечивая нам статус провайдера оптимальных решений для хранения информации».

Президент подразделения массовых запоминающих устройств Huawei Шан Хайфэн (Shang Haifeng) выделяет три стратегических направления деятельности Huawei в практических сценариях обработки больших массивов данных:

Передовые технологии: Huawei создает ряд специализированных устройств и использует такие программные инновации, как многопротокольное взаимодействие, эффективные алгоритмы приведения и многоуровневый контроль надежности, для удовлетворения потребностей конкретных прикладных сценариев.

Бизнес-инновации: компания Huawei применяет передовые технологии сокращения объемов, резервного копирования и защиты данных в стремлении стать первым отраслевым игроком, продвигающим бизнес-модель доступной емкости. Эта модель дает пользователям возможность точно понимать, что они получают с самого начала, способствуя снижению затрат на закупку оборудования, ТСО и порога владения массовыми ЗУ.

Отраслевая экспертиза: руководствуясь потребностями отрасли, Huawei непрерывно модернизирует свои продукты, ускоряет процесс цифровой трансформации предприятий и раскрывает потенциал данных.

Эффективные, экономичные и долговечные: проверенные системы массового хранения данных

Huawei представила свою первую линейку файловых хранилищ еще в 2009 году и с тех пор активно инвестирует разработку массовых ЗУ, в течение четырех лет подряд занимая первое место по доле китайского рынка в этом сегменте. Работая над системами OceanStor Pacific Series, компания стремилась создать надежное и проверенное решение для хранения больших объемов информации. В основу новой линейки положены многолетние «ноу-хау» Huawei в области программного и аппаратного обеспечения, а также революционные инновации в аспекте эффективности, экономичности и надежности.

Эффективность: новая линейка раздвигает границы возможного, внедряя бескомпромиссные алгоритмы взаимодействия файловых, объектных и HDFS-протоколов, а также решая проблемы снижения производительности и семантических потерь, ассоциируемые с традиционными шлюзами. В сфере разработки технологий автономного вождения, одно хранилище Huawei способно заметно ускорять обработку данных на самых различных этапах работ. Отсутствие необходимости в переносе данных между различными системами хранения повышает эффективность сервисов обработки данных на 25%, одновременно уменьшая занимаемое хранилищем пространство на 20%. Расширяя границы производительности, файловое хранилище нового поколения поддерживает прикладные сценарии, требующие высокой пропускной способности и выполнения большого количества операций в единицу времени, адаптируясь под нужды все более сложных рабочих нагрузок НРС.

Экономичность: новые хранилища выходят за рамки традиционной архитектуры, характеризуясь инновационным, высоконадежным режимом vNode и эластичными ЕС-технологиями нового поколения. В результате новая линейка может похвалиться коэффициентом использования дисковых ресурсов на уровне до 93%, что на 40% выше по сравнению со среднеотраслевым показателем, без ущерба для производительности и надежности систем. Узел принципиально новой конструкции с высокой плотностью и емкостью поддерживает 120 дисков в корпусе 5U. Таким образом, новые системы в 2,67 раз превосходят показатели плотности универсальных хранилищных серверов, занимая при этом на 62,5% меньше площади. «Горячие», «теплые» и «холодные» данные автоматически распределяются между дисками SSD, HDD и Blu-ray, что обеспечивает беспрепятственное движение информационных потоков.

Долговечность: высокую надежность новым хранилищам обеспечивает четырехуровневый механизм для данных, устройств, систем и решений. Комплексные функции анализа работоспособности всех подсистем хранилища и предварительной обработки данных позволяют выявлять риски отказов до их фактического возникновения. В линейке OceanStor Pacific Series применяются кросскластерные, трехцентровые, мультиактивные DR-механизмы для межрегиональных DR. обеспечивая круглосуточные онлайн-сервисы для обработки банковских изображений, интерактивного видео и других прикладных сценариев.

Хранилища Huawei OceanStor уже успешно применяются 12 000 клиентов в более чем 150 странах мира, обслуживая самые разнообразные сегменты промышленности и бизнеса. В числе пользователей - телекоммуникационные операторы, финансовые организации, правительственные организации, предприятия энергетики, медицинские учреждения, производственные и транспортные компании. Huawei OceanStor - идеальный выбор для клиентов, нуждающихся в средствах хранения и обработки сервисных данных.

-Конец текста-

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах, включая телекоммуникационные сети, ИТ, смарт-устройства и облачные сервисы, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 194 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.huawei.com или следите за нашими новостями на:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1173934/2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1173933/1.jpg

Сопутствующие ссылки

www.huawei.com/cn



SOURCE Shenzhen Huawei Technology Co., Ltd.