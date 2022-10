Huawei lancia un portafoglio di soluzioni storage per applicazioni dati in Europa

PARIGI, 21 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- In occasione del Huawei Connect 2022 di Parigi, Huawei ha presentato il suo innovativo concetto di "data-centric" per l'archiviazione dati. Ha inoltre lanciato prodotti e soluzioni di storage specifici per ogni scenario, progettati per potenziare la produttività dei dati per le imprese europee.

"Speriamo di poter condividere i nostri insight in materia di storage con clienti e partner europei e ci stiamo muovendo con decisione in questa direzione", ha dichiarato il Dr. Assaf Natanzon, Chief Architect di Huawei Data Storage.

Il Dr. Assaf Natanzon, Chief Architect di Huawei Data Storage, ha tenuto un keynote speech al Huawei Connect 2022 di Parigi

Dr. Assaf Natanzon ritiene che l'archiviazione dei dati stia attraversando tre grandi cambiamenti nell'era digitale:

L'integrazione di database distribuiti, big data e tecnologie AI renderà gli scenari applicativi dei dati sempre più diversificati.

L'importanza dei dati è in crescita e pertanto si richiedono tempi più rapidi di analisi ed elaborazione.

La resilienza digitale delle imprese è ora più importante che mai.

In risposta all'evoluzione dello storage, Huawei aderisce all'approccio "data-centric" e lancia prodotti e soluzioni di storage specifici per ogni scenario, per favorire la trasformazione digitale dell'Europa.

Multi-cloud

Una combinazione di multi-cloud privati e pubblici è la scelta migliore per la trasformazione del cloud. La condivisione centralizzata dell'archiviazione dei dati e l'implementazione di applicazioni cross-cloud rappresentano l'architettura multi-cloud ottimale per le aziende.

Produzione e transazioni

Lo Storage All-Flash OceanStor Dorado offre funzionalità SAN e NAS con affidabilità e prestazioni leader del settore, particolarmente adatte per i sistemi di core banking e i sistemi informativi ospedalieri (HIS). Sia NAS che SAN utilizzano gli algoritmi di collaborazione dei controller del disco FlashLink e l'architettura full-mesh SmartMatrix. Inoltre, OceanStor Dorado è l'unica soluzione NAS active-active del settore.

Analisi dei dati

OceanStor Pacific Scale-Out Storage elimina i colli di bottiglia presenti nelle prestazioni, nei protocolli e nella capacità di analisi dei dati grazie a un'architettura innovativa, come il flusso di dati che si adatta a I/O grandi e piccoli, l'hardware ad altissima densità e gli algoritmi di Erasure Coding (EC), migliorando l'efficienza di elaborazione dell'analisi dei dati di oltre il 30%.

Protezione dei dati

Lo Storage Huawei offre una protezione completa dei dati. In termini di disaster recovery (DR), Huawei offre diverse soluzioni, come l'alta disponibilità (HA) locale, l'architettura active-active intra-city e la ridondanza geografica 3DC. Per eseguire il backup dei dati di servizio, OceanProtect offre una larghezza di banda di backup 3 volte superiore e una larghezza di banda di ripristino 5 volte superiore rispetto ai prodotti analoghi, oltre a un rapporto di riduzione dei dati massimo di 72:1. La soluzione di storage per la protezione da ransomware di Huawei copre lo storage primario e di backup e utilizza modelli di apprendimento automatico per individuare i ransomware, con un tasso di rilevamento del 99%.

Il Dr. Assaf Natanzon ha infine osservato che "nell'era dell'esplosione dei dati, le applicazioni di dati sono in piena espansione. Huawei Data Storage si impegna a costruire una base di archiviazione affidabile e incentrata sui dati per diverse applicazioni per liberare la produttività dei dati".

