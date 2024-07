I Love Fruit & Veg from Europe: le proprietà benefiche dei frutti di bosco.

Ricchi di vitamine e dal gusto sofisticato, sono un valido "brucia grassi".

EBOLI, Italy, 19 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Sono profumati e gustosi, hanno colori brillanti, vantano un sapore elegante e fanno bene alla salute. I frutti di bosco sono una prelibatezza e, se inseriti in una corretta dieta, contribuiscono al benessere ed alla perdita di peso. "I love fruit & veg from Europe", il programma di informazione e promozione, cofinanziato dall'Unione Europea e gestito da un raggruppamento di cinque organizzazioni di produttori agricoli (Terra Orti, A.O.A., La Deliziosa, Agritalia e Meridia) invita gli italiani al consumo di lamponi, more, mirtilli, ribes, fragoline di bosco, amarene.

Berries are an exquisite delicacy and, as part of a balanced diet, they can contribute to general good health and help with weight loss. footer_oriz_F_V_IM2_ITA_1_Logo

La scelta cade sui frutti di bosco perché sono ricchi di acqua e di fibre, di vitamine, di sali minerali, di antiossidanti e, complice la presenza di polifenoli, svolgono un'azione brucia grassi. Freschi come confettura o succhi sono uno spuntino perfetto nella dieta: contengono poche calorie, sono nutrienti, hanno un effetto saziante e limitano il colesterolo. Inoltre, sono facilmente assimilabili, hanno proprietà diuretiche, depurative e lassative, grazie al contenuto di acidi organici, zuccheri e pectine che svolgono un'azione prevalente sull'asse gastrointestinale e sulle ghiandole annesse (fegato). Sono anche consigliati nell'alimentazione dei bambini perché stimolano la memoria.

I mirtilli prevengono le infezioni urinarie e aiutano a combatterle. Con l'estratto di mirtilli rossi si possono alleviare bruciori e fastidi. Le virtù dei frutti di bosco sono davvero molteplici. Ad esempio, sono anche una fonte di acido folico, sostanza indispensabile in gravidanza per proteggere il bambino da eventuali problemi di sviluppo. I mirtilli neri contribuiscono ad abbassare la pressione, è consigliato mangiarne una scodella al giorno per proteggere il cuore e per contribuire ad abbassare la pressione soprattutto nelle donne in menopausa. I lamponi contribuiscono a contrastare le infiammazioni, soprattutto quelle articolari, grazie alla loro azione depurativa, diuretica e rinfrescante. Le bevande a base di ribes, invece, trovano indicazione nelle situazioni di fatica e sovraccarico fisico, ovvero dopo situazioni di grande impegno e stress fisico, aiutando a ristabilire l'equilibrio.

Per scoprire di più sui benefici di una dieta sana a base di frutta e verdura fresca e di stagione www.ilovefruitandvegfromeurope.it

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2464473/I_Love_Fruit_Veg_from_Europe_mirtillo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186805/Logo_F_V_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186804/footer_oriz_F_V_IM2_ITA_1_Logo.jpg