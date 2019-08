I nuovi connettori a bordo scheda Sliver di TE Connectivity rendono possibili implementazioni OCP NIC 3.0 con collegamento su pannello frontale

I connettori a bordo scheda Sliver per SFF-TA-1002 supportano velocità elevate tramite PCIe Gen 5, con progetti in studio per 112G. L'SFF-TA-1002 è la soluzione proposta come alternativa o in sostituzione di molti fattori di forma, ivi compresi M.2., U.2. e PCIe. L'alta densità del passo del connettore a bordo scheda Sliver (0,6 mm) supporta inoltre il numero di vie delle unità PCIe di silicone di nuova generazione, mentre i prodotti attualmente in commercio raggiungono il limite con tale numero di vie.

Le schede OCP NIC 3.0 sono orizzontali e collegabili al pannello frontale, il che contribuisce a incrementare il flusso d'aria nell'involucro e semplifica la progettazione. I prodotti a bordo scheda Sliver di TE si annoverano tra le soluzioni di maggiore convenienza e dalle migliori prestazioni sul mercato.

"Le soluzioni conformi a OCP stanno facendo furore nel settore delle apparecchiature per centri dati e TE Connectivity è uno dei maggiori fornitori di connettori per questo tipo di configurazioni", ha commentato Ann Ou, responsabile prodotto di TE Connectivity. "I nostri prodotti di bordo scheda Sliver offrono prestazioni e densità elevate in un fattore di forma standardizzato per agevolare la progettazione e produzione per i nostri partner in ambito di apparecchi per centri dati".

TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. è un'azienda di tecnologia e produzione da 14 miliardi di dollari leader mondiale che opera per creare un futuro più sicuro, sostenibile, produttivo e connesso. Da oltre 75 anni le nostre soluzioni di sensori e connettività, a prova degli ambienti più ostili, ci consentono di fare progressi in ambito di trasporti, applicazioni industriali, tecnologia medica, energia, comunicazione dati e ambienti domestici. Con 80.000 dipendenti, di cui oltre 8.000 ingegneri, che affiancano i nostri clienti in circa 140 paesi, TE si adopera per far sì che OGNI CONNESSIONE CONTI. Maggiori informazioni su www.te.com, su LinkedIn, Facebook, WeChat e Twitter.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo), Sliver ed EVERY CONNECTION COUNTS sono marchi commerciali di proprietà del gruppo di società TE Connectivity Ltd. o concessi in licenza dalle medesime. Gli altri loghi, prodotti e/o nomi di società potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

