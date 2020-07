IAFSTORE® riceve importante investimento da L Catterton Europe

BRESCIA, Italia e GREENWICH, Connecticut, 17 luglio 2020 /PRNewswire/ -- IAFSTORE®, negozio online di integratori leader in Italia e uno dei principali operatori del segmento in Europa, ha annunciato in data odierna di aver ricevuto un importante investimento strategico dal fondo europeo di L Catterton, la maggiore e più globalizzata azienda di private equity specializzata nel mercato al consumo. L'investimento sarà utilizzato per supportare l'espansione dell'azienda sul mercato online italiano degli integratori, in rapida crescita.

Fondato nel 2007 quale distributore di prodotti di terzi tramite commercio elettronico, IAFSTORE® si è affermato quale principale piattaforma del settore, specializzandosi in nutrizione sportiva, integratori alimentari, prodotti da banco e per la salute. Nel 2012 IAFSTORE® ha lanciato il suo primo marchio di proprietà, YAMAMOTO®, che si è rapidamente affermato quale leader degli integratori alimentari, con prodotti nutrizionali dedicati a milioni di appassionati del fitness e atleti in tutto il mondo. Oggi IAFSTORE® conta sette marchi (Yamamoto® Nutrition, Yamamoto® Research, IAFSTORE®, OneProtein, Alphazer®, Yamamoto® Active Wear e Smile Crunch) e offre una vasta gamma di integratori di alta qualità.

"Questo investimento è una testimonianza degli sforzi formidabili e del duro lavoro del team IAFSTORE® e siamo lieti di avere come partner L Catterton in questa fase di ulteriore accelerazione degli interventi volti a incrementare la quota di mercato", ha dichiarato Alessandro Coradi, co-fondatore di IAFSTORE®. "L Catterton vanta una conoscenza approfondita del consumatore e una storia di successi nel creare aziende leader nel settore salute e benessere. Siamo entusiasti di far parte dello straordinario portafoglio di marchi leader di L Catterton".

"L'Italia è il maggiore mercato europeo della nutrizione sportiva e degli integratori e abbiamo visto in IAFSTORE® un'opportunità di investire in un'azienda di e-commerce leader, attiva in un mercato attraente ma ancora frammentato", ha commentato Luigi Feola, Managing Partner presso L Catterton Europe. "In qualità di maggiore piattaforma di vendita diretta al consumatore in Italia, con una value proposition differenziata, riteniamo che l'azienda abbia ulteriore capacità di penetrazione nei segmenti al consumo adiacenti, sfruttando i marchi dedicati esistenti. Non vediamo l'ora di collaborare con Alessandro, Stefano e gli altri bravissimi dirigenti dell'azienda per accelerare l'espansione di IAFSTORE e consolidare la posizione di leader dell'azienda sul mercato italiano in crescita".

"IAFSTORE® ha messo a segno una crescita notevole da quando io e Alessandro abbiamo fondato l'azienda nel 2007 e grazie alla partnership con L Catterton varcheremo nuovi orizzonti", ha aggiunto Stefano Coradi, co-fondatore di IAFSTORE®. "Forte dell'impareggiabile conoscenza del settore benessere e salute di L Catterton, IAFSTORE® disporrà delle conoscenze necessarie per espandersi nel settore della nutrizione sportiva e degli integratori. Attendiamo con impazienza l'inizio di questa stretta collaborazione con L Catterton, per mantenere la nostra traiettoria di robusta crescita".

L Catterton vanta notevole esperienza negli investimenti nel settore salute e benessere. Tra gli investimenti attuali e passati rientrano Zarbees, TULA, Peloton, Pinarello, Ideal Image, Bodytech, Nutrafol e CorePower Yoga, per citarne solo alcuni.

Gli azionisti di IAFSTORE hanno ricevuto consulenza da Ethica Corporate Finance e Allen & Overy, mentre L Catterton si è affidata a OMMAX, KPMG, Nctm, Malk Partners e Ales Market Research.

L'operazione è stata finanziata da Antares AZ I, fondo di debito privato gestito da Azimut Libera Impresa SGR, con l'assistenza di Orrick Herrington & Sutcliffe.

IAFSTORE

Con sede a Brescia, Italia, IAFSTORE® è lo store online di integratori leader in Italia e uno dei principali operatori del segmento in Europa. Con quattro settori di attività principale (parafarmacia, erboristeria, alimenti biologici e nutrizione sportiva), IAFSTORE® è la piattaforma online leader, specializzata in nutrizione sportiva di alta qualità, integratori alimentari, prodotti da banco e per la salute, con un database di circa 700.000 clienti con relativo profilo per due siti web (www.iafstore.com e www.yamamotonutrition.com).

L Catterton

Con circa 20 miliardi di dollari in capitale di rischio distribuiti in sette strategie per fondi con 17 uffici nel mondo, L Catterton è la maggiore azienda di private equity specializzata nel mercato al consumo al mondo. Il team di L Catterton conta quasi 200 professionisti operativi e dell'investimento, con team di gestione dislocati nel mondo che mettono in atto piani strategici volti a promuovere la crescita, facendo leva su una conoscenza approfondita delle categorie, l'eccellenza operativa e una rete di partner estesa. Dal 1989 l'azienda ha effettuato oltre 200 investimenti in marchi al consumo di punta. L Catterton è nata dall'alleanza tra Catterton, LVMH e Groupe Arnault. Per maggiori informazioni su L Catterton, visitare www.lcatterton.com.

Contatto per i media

L Catterton

Julie Oakes / Haley Salas

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

