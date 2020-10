Igiene: design e dati digitali pensati per affrontare gli agenti patogeni

Hagleitner mira a diffondere la disinfezione e il lavaggio delle mani

VIENNA, 7 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Il progresso tecnologico può migliorare le pratiche igieniche, garantendo in particolare la sicurezza di strutture pubbliche ed esercizi commerciali. Così sostiene Hagleitner. Il 7 ottobre 2020 la società austriaca ha lanciato nuovi dispenser igienici. I dispositivi erogano non solo disinfettanti, cosmetici e carta igienica, ma anche dati digitali, accessibili tramite smartphone. I dispenser, disponibili in ben 1.000 modelli diversi, renderanno da oggi l'igiene più accattivante.

Parlando di igiene, Hans Georg Hagleitner, titolare e CEO, spiega che "

l'igiene richiede consapevolezza". "Una cosa è notare un dispenser igienico, un'altra è utilizzarlo. I dati effettivi di utilizzo alla fine sono ciò che conta. Supponiamo che un negozio abbia due ingressi, entrambi frequentati dallo stesso numero di persone. Mentre le persone disinfettano spesso le mani a una porta, quasi mai lo fanno all'altra. Possono esservi varie ragioni: il distributore potrebbe essere vuoto, la batteria potrebbe essere scarica o potrebbe semplicemente non essere chiaramente visibile. Pertanto conoscere i dati, oltre ad analizzarli digitalmente, aiuta e consente di trarre conclusioni sensate. Allo stesso tempo, l'igiene viene documentata, il che certamente aiuta nel caso di ispezioni ufficiali".

Il nuovo distributore eroga disinfettanti, cosmetici e dati

A partire dal 7 ottobre 2020 otto dispenser forniscono dati sui dispositivi relativi al consumo, al livello di riempimento e allo stato dell'alimentazione. I diversi dispositivi erogano disinfettante per le mani, disinfettante per WC, carta igienica, soluzione umettante per carta igienica, sapone in schiuma, soluzione protettiva per la pelle e deodorante per ambienti. L'ottavo dispositivo, il distributore di asciugamani di carta, era stato immesso sul mercato nel 2019.

Approvazione sociale

"Igiene e disinfezione hanno dovuto lottare per essere accettate; tuttavia, c'è ancora spazio per dei miglioramenti", afferma il titolare dell'azienda. "L'igiene ha come scopo la salute; è quindi perfettamente legittimo mostrare quanto possa essere piacevole ed entusiasmante. 1.000 modelli diversi possono essere applicati a ciascuno dei nostri nuovi distributori, i clienti hanno la possibilità di scegliere. Lo stesso vale per la fonte di alimentazione: il mercato dell'igiene professionale non aveva ancora offerto dispenser alimentati a batteria, quindi Hagleitner è entrata in un territorio inesplorato. Questo ha reso la batteria ancora più importante per noi, non solo dal punto di vista della sostenibilità, ma anche perché i clienti desiderano usufruire della massima autonomia possibile."

Alimentazione con adattatore, batteria o "energy box"

La nuova linea di prodotti di Hagleitner è denominata Xibu hybrid – ibrida poiché i dispositivi forniscono sia prodotti per l'igiene che dati. I dispenser possono essere alimentati in tre modi: tramite adattatore CA, batteria o "energy box". Quest'ultima accumula energia elettrica per alimentare il dispositivo. Quando l'energy box raggiunge la fine del suo ciclo di vita, il produttore la ritira per il riciclo.

1.000 modelli

L'aspetto dei nuovi dispenser è variegato. La copertura anteriore è disponibile in due colori: bianco e nero. I pannelli laterali possono essere decorati in diversi modi: con 200 colori in tinta unita e 800 fantasie, sono disponibili ben 1.000 modelli. Un configuratore online consente di visualizzare le varie soluzioni: xibudesigner.com (disponibile in italiano a partire dal 15 ottobre 2020).

Informazioni sul Gruppo Hagleitner

Hagleitner offre soluzioni igieniche di alto livello: detergenti, disinfettanti e cosmetici, tutti dotati di dispenser e dispositivi di dosaggio. I prodotti provengono da Zell am See (Austria), dove Hagleitner svolge le attività di ricerca, sviluppo e produzione. Le altre filiali si occupano della distribuzione. Hagleitner ha 27 sedi in 12 Paesi, tra cui l'Italia. È sia un'azienda B2B che B2C, con 1.240 dipendenti.

La società commerciale Buls è una controllata, specializzata in prodotti per la pulizia commerciale, con quattro filiali e 49 dipendenti in Austria.

Da aprile 2019 a marzo 2020 (anno fiscale), il Gruppo Hagleitner ha registrato ricavi per 136,5 milioni di euro, con una quota di esportazione pari al 47,2%.

Coerenza

Fondata nel 1971, Hagleitner Hygiene è un'azienda a conduzione familiare. Hans Georg Hagleitner ha proseguito l'attività commerciale del padre a partire dal 1988 e da allora gestisce la società. Dal 2020 le sue figlie, Katharina e Stefanie, ricoprono posizioni chiave all'interno dell'azienda: Katharina si occupa del commercio con l'Italia, Stefanie è responsabile del portafoglio prodotti.

