Il colpo da maestro

Una complicazione in più: il pallonetto è considerato il suo miglior colpo, ma in questa occasione non gli sarà di nessuna utilità. "Penso che dovrò colpire la palla in un modo che non ho mai fatto prima", afferma. Quando esce sulla terrazza, Bela sente il vento, un'altra difficoltà aggiunta. Vicino al mare e da una tale altezza, un soffio di vento può compromettere anche il colpo più preciso, dovrà scegliere il momento giusto.

Affrontando la fisica e la biomeccanica: Bela fa dei passi indietro per un colpo senza ostacoli, lancia la palla in aria e la porta a contatto con la sua racchetta. Ad un angolo di inclinazione di 10 gradi e una velocità di 54 km/h, la palla cade nel bersaglio. Bela festeggia il traguardo raggiunto: "Chi avrebbe detto che dopo 30 anni che gioco a padel avrei tentato un nuovo colpo per raccogliere la sfida posta davanti a me da CUPRA?"

"Ciò che ha realizzato è stato incredibile per tutte le difficoltà che comportava. Coinvolge un controllo biomeccanico straordinario", conclude Álvarez. Il faccia a faccia tra Bela e la CUPRA non è ancora finito: "Spero che mi chiamino presto per un'altra sfida, qualsiasi essa sia, vedremo se riuscirò anche in questa."

http://www.seat-mediacenter.com

Video: https://mma.prnewswire.com/media/954734/CUPRA_The_master_stroke_HD.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/954707/CUPRA_Tennis.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/954709/CUPRA_Ateca_Swing.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/954712/CUPRA_Ateca.jpg

SOURCE CUPRA