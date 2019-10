Il Congresso mondiale Smart City Expo sperimenterà una crescita significativa nella sua prossima edizione

BARCELLONA, Spagna, 24 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Il Congresso mondiale Smart City Expo (SCEWC), il principale evento internazionale dedicato alle città e alle soluzioni urbane intelligenti organizzato da Fira de Barcelona vedrà una crescita significativa in occasione della sua prossima edizione. La nona edizione del SCEWC si terrà in due sale della sede della Gran Via registrando una crescita del 20% e battendo ogni record per il nono anno consecutivo. Ispirati al tema Cities Made of Dreams , la mostra e il congresso rifletteranno la trasformazione che le metropoli hanno vissuto negli ultimi dieci anni, illustrando le soluzioni che in passato sembravano un sogno e che ora sono realtà, e gli strumenti di cui disponiamo per trasformare più sogni in realtà nell'immediato futuro.