Le congrès mondial Smart City Expo connaîtra une croissance importante lors de sa prochaine édition

BARCELONE, Espagne, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le congrès mondial Smart City Expo (SCEWC: Smart City Expo World Congress), le principal événement international portant sur les villes et les solutions urbaines intelligentes organisé par la Fira de Barcelona connaîtra une croissance importante lors de sa prochaine édition. Enregistrant une croissance de 20 %, la neuvième édition du SCEWC sera répartie sur deux salons du site de la Gran Via et battra ainsi son record pour la neuvième année consécutive. Sous le thème Cities Made of Dreams, le salon et le congrès permettront de réfléchir à la transformation que les métropoles ont connue au cours de la dernière décennie, aux nombreuses solutions qui, à l'époque, semblaient naïves et qui sont à présent une réalité et comment faire en sorte que les outils transforment davantage de rêves en réalité dans un avenir proche.

Le programme du congrès sera structuré en 5 thèmes : transformation numérique, environnement urbain, mobilité, gouvernance et finance, et villes inclusives et partagées ; il couvrira des sujets tels que les villes basées sur les données, la 5G et l'avenir de la connectivité, les villes résilientes, la gentrification, les systèmes de transport innovants, la gouvernance à plusieurs niveaux, le partage et l'économie collaborative, l'économie circulaire et les villes pour tous. En 2019, l'événement sera organisé conjointement avec le Smart Mobility Congress.

Parmi les principaux intervenants figurent les personnalités suivantes :Janette Sadik-Khan, l'une des plus grandes autorités mondiales en matière de transport et de transformation de la ville, et ancienne commissaire aux transports de la ville de New York ; Shira Rubinoff, influenceuse et cadre dirigeante en cybersécurité reconnue, qui a dirigé de nombreux efforts concernant les femmes dans le domaine de la technologie ; et Laura Tenenbaum, communicatrice scientifique primée, qui a été rédactrice scientifique en chef du site Web Global Climate Change de la NASA, où elle a dressé un rapport sur l'élévation du niveau de la mer, la perte massive de glace et les impacts climatiques régionaux.

Parmi les 1 000 entreprises présentes à l'édition 2019 figurent Bosch, Cisco, CityDO, Deloitte, Deutsche Telekom, Engie, FCC, Huawei, Citypossible de Mastercard, Microsoft, Siemens et Suez. Par ailleurs, un grand nombre de villes et de pays présenteront leurs projets, parmi lesquels l'Autriche, la Belgique, le Danemark, Dubaï, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, Israël, la Corée du Sud, Londres, Moscou, New York, la Norvège, Prague, la Suède et les États-Unis.

Une référence internationale

Lors de sa dernière édition, le SCEWC a rassemblé 700 villes du monde entier ainsi que 844 exposants et plus de 400 intervenants et 21 331 participants provenant de 146 pays. L'impact international du salon s'est accru avec des événements régionaux à Atlanta (États-Unis), Curitiba (Brésil), Kyoto (Japon), Puebla (Mexique) et Buenos Aires (Argentine), consolidant ainsi Smart City Expo comme l'événement international majeur dans les solutions urbaines intelligentes et attirant chaque année plus de participants et d'intérêt pour cet événement mondial organisé chaque année à Barcelone.

