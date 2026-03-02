Il Consiglio di Amministrazione di Acwa nomina il Dott. Samir J. Serhan Amministratore Delegato

Il Consiglio di amministrazione di Acwa ha nominato il Dott. Samir J. Serhan CEO a partire da oggi.

In precedenza, il Dott. Serhan è stato presidente di Acwa per l'Arabia Saudita e il Medio Oriente e Chief Operating Officer della società statunitense Air Products.

Marco Arcelli, CEO di Acwa da marzo 2023, resta come advisor del Presidente del Consiglio di Amministrazione per garantire una transizione agevole.

RIYADH, Arabia Saudita, 2 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Acwa, la più grande società privata di desalinizzazione dell'acqua al mondo, leader nella transizione energetica e pioniera dell'idrogeno verde, ha annunciato la nomina del Dott. Samir J. Serhan come Amministratore Delegato con decorrenza a partire dal 1 marzo 2026. In linea con la naturale evoluzione dei mandati dirigenziali e con il rigoroso quadro di governance di Acwa, il Consiglio di Amministrazione della società quotata in Arabia Saudita ha effettuato questa nomina nell'ambito di un processo pianificato e strutturato di transizione e successione della leadership, supervisionato dal Comitato per le Nomine e le Remunerazioni del Consiglio di Amministrazione della società. Il Consiglio e l'ex Amministratore Delegato Marco Arcelli hanno concordato di attuare il processo di successione pianificato per garantire continuità e stabilità. La direzione a lungo termine della società rimane invariata.

Da quando è entrato in Acwa l'anno scorso come Presidente per l'Arabia Saudita e il Medio Oriente, il dottor Serhan ha lavorato a stretto contatto con il team dirigenziale ed è pienamente preparato ad assumersi questa nuova responsabilità. In precedenza, il Dott. Serhan è stato Chief Operating Officer della società statunitense Air Products, dove era responsabile a livello globale dell'attività operativa della società e dell'esecuzione del progetto con responsabilità P&L per le Americhe, l'Asia, l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente e l'India. Ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità in diversi settori, tra cui tecnologia, ingegneria globale, produzione e attrezzature presso Air Products. All'inizio della sua carriera è stato presidente della divisione Hydrogen di Praxair. Nei quattordici anni precedenti, ha ricoperto posizioni dirigenziali presso il Gruppo Linde negli Stati Uniti e in Germania, fino a diventare amministratore delegato di Linde Engineering. Il Dott. Serhan vanta oltre trent'anni di esperienza nella leadership globale di organizzazioni industriali e infrastrutturali su larga scala, con una solida esperienza nel guidare la trasformazione operativa, rafforzare le capacità istituzionali e realizzare una crescita disciplinata e redditizia in ambienti complessi e ad alta intensità di capitale.

Mohammad Abunayyan, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Acwa, ha dichiarato: "Acwa è oggi un'azienda leader in Arabia saudita e a livello globale nel settore delle energie rinnovabili, della desalinizzazione dell'acqua e dell'idrogeno verde e la nostra posizione continua a rafforzarsi. Siamo grati per la leadership di Marco nel far progredire la strategia di Acwa e nell'accelerare il nostro percorso di crescita. Questa transizione di leadership strutturata riflette la forza della nostra governance e la solidità della nostra piattaforma di business. La nostra direzione strategica rimane ben chiara e invariata. Siamo lieti di dare il benvenuto al Dott. Samir Serhan nel suo nuovo ruolo di CEO di Acwa".

Il Dott. Samir J. Serhan, CEO entrante di Acwa, ha dichiarato: "Ogni giorno ci offre nuove opportunità di aiutare i nostri clienti e soddisfare i pressanti bisogni in termini di energia e di acqua in tutto il mondo. Sono onorato di guidare Acwa in un momento cruciale poiché l'azienda accelera la crescita globale redditizia nel campo delle energie rinnovabili, della desalinizzazione dell'acqua e delle soluzioni di idrogeno verde, incluso l'avanzamento dell'idrogeno verde per decarbonizzare le industrie pesanti, al fine di fornire un impatto scalabile e sostenibile in tutto il mondo. Non vedo l'ora di lavorare con i nostri talentuosi team Acwa in tutto il mondo per consolidare i progressi che abbiamo raggiunto e plasmare il prossimo capitolo del nostro viaggio".

Marco Arcelli, CEO uscente di Acwa, ha dichiarato: "Negli ultimi tre anni, il portafoglio di Acwa è raddoppiato e siamo sulla buona strada per raddoppiarlo di nuovo entro il 2030, ridimensionando sia la nostra impronta che il nostro impatto. Acwa produce attualmente circa il 25% dell'acqua di mare desalinizzata del mondo. Ci siamo espansi in nuovi mercati, tra cui Azerbaigian, Cina, Kuwait e Senegal, promuovendo al contempo le opportunità di esportazione di energia dall'Arabia Saudita e consolidando la nostra leadership nel settore delle molecole verdi. Ciò che abbiamo raggiunto riflette la portata della nostra ambizione, la disciplina della nostra esecuzione, la dedizione delle nostre persone e la fiducia dei nostri partner".

Acwa supporta la sicurezza energetica e idrica e l'affidabilità dell'approvvigionamento, che sono priorità fondamentali per la resilienza economica e il benessere delle comunità in tutto il mondo. Oggi, Acwa fornisce acqua potabile pulita a quasi 34 milioni di persone ed elettricità a quasi 76 milioni di persone ogni giorno.

Informazioni su Acwa

Acwa (TADAWUL: 2082) è una società quotata in Arabia Saudita e la più grande società privata di desalinizzazione dell'acqua al mondo, pioniera nella produzione dell'idrogeno verde e leader nella transizione energetica globale. Registrata e fondata nel 2004 a Riyadh, in Arabia Saudita, Acwa impiega oltre 4.000 persone ed è attualmente presente in 15 paesi in Medio Oriente, Africa, Asia centrale e Sud-Est asiatico. Il portafoglio di Acwa comprende 111 progetti in esercizio, in sviluppo avanzato o in costruzione con un valore di investimento di 430 miliardi di SAR (114,8 miliardi di USD) e la capacità di generare 93 GW di energia (di cui 52 GW da fonti rinnovabili) e gestire 9,3 milioni di m3/giorno di acqua desalinizzata. L'energia e l'acqua vengono fornite all'ingrosso per soddisfare le esigenze delle utility statali e delle industrie nell'ambito dei contratti di fornitura a lungo termine (off-take) e dei modelli di outsourcing dei servizi di pubblica utilità e di partnership pubblico-privato.