Il Dipartimento per le Imprese e il Commercio britannico annuncia i vincitori degli Unicorn Kingdom Pathfinder Awards, il programma a supporto della nuova generazione di scale up tecnologiche ad alto potenziale

Sono quattro le scale up tecnologiche che sono state proclamate vincitrici degli Unicorn Kingdom Pathfinder Awards (UKPA). Le categorie: Intelligenza Artificiale e Sicurezza Inforatica.

Il programma ha come obiettivo quello di far crescere le scale up globali più promettenti all'interno dell'ecosistema tecnologico britannico e aiutarle a stabilirsi nel Regno Unito.

Il Regno Unito ospita più aziende unicorno di Francia e Germania messe insieme e continua a rappresentare una destinazione privilegiata per le aziende tecnologiche di tutto il mondo.

LONDRA, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Sono stati proclamati i quattro i vincitori degli Unicorn Kingdom Pathfinder Awards (UKPA), il riconoscimento più importante a livello internazionale dedicato alle scale up tecnologiche e promosso dal Dipartimento per le Imprese e il Commercio britannico (Department for Business and Trade - DBT). Le soluzioni proposte mirano a risolvere sfide importanti come riuscire a far conoscere le nuove sperimentazioni cliniche ai pazienti oncologici, e aumentare la resistenza dei sistemi IT agli attacchi informatici.

Sulla scia del successo dei Tech Rocketship Awards britannici del 2023, che hanno portato a investimenti pari a 67,4 milioni di sterline nel Regno Unito, questi premi rappresentano un'opportunità unica per scoprire e dare visibilità alle aziende internazionali più promettenti in ambito tecnologico.

Il governo britannico ha tra i suoi obiettivi quello di a trasformare il Paese in un polo di attrazione ancora più importante per gli investitori e le aziende globali di ogni forma e dimensione. Scopo delle premiazioni è anche sottolineare che il Regno Unito è il Paese giusto per fare affari, contribuendo a promuovere ulteriori opportunità di investimento e crescita.

I finalisti sono stati selezionati in quattro categorie: intelligenza artificiale, sicurezza informatica, tecnologie per la mobilità connessa e automatizzata (CAM) e soluzioni per il commercio digitale.

I vincitori sono stati annunciati il 14 novembre scorso presso la sede centrale di LinkedIn a Londra, dove i 10 finalisti hanno presentato le proprie soluzioni a una giuria composta da personalità di spicco del settore tecnologico. Durante un momento informale, i partecipanti hanno avuto modo di interagire con l'imprenditore Alpesh B Patel OBE, e ascoltare le esperienze di due aziende di successo che si sono stabilite nel Regno Unito, Envisionit Deep AI e Shopline.

Infine, i vincitori hanno e partecipato a una tavola rotonda tenutasi aN.10 per celebrare i successi ottenuti e discutere del posizionamento del Regno Unito come destinazione privilegiata per la crescita internazionale.

Il Ministro per le Piccole Imprese Gareth Thomas ha dichiarato:

"Abbiamo un fiorente settore tecnologico che vale oltre 1 trilione di dollari e i nostri Pathfinder Awards sono fondamentali per incoraggiare nuove scale up tecnologiche internazionali a fare affari nel Regno Unito.

"Non solo il Regno Unito ha più aziende unicorno di Francia e Germania messe insieme, ma il nostro Paese continua a essere una destinazione privilegiata e in grado di offrire opportunità di successo alle aziende tecnologiche di tutto il mondo ".

I vincitori degli UKPA parteciperanno a un programma personalizzato che consentirà loro di espandere la propria attività nel Regno Unito attraverso il supporto di specialisti di prim'ordine provenienti dall'industria e dal governo, e le competenze derivanti dal Global Entrepreneur Programme di DBT.

Vincitori:

IA: Massive Bio - piattaforma basata sull'intelligenza artificiale in grado di far conoscere ai pazienti oncologici le nuove sperimentazioni cliniche biofarmaceutiche. Attraverso analisi rapide e accurate, 'obiettivo primario è indirizzare i pazienti verso le sperimentazioni cliniche più adatte alle loro condizioni specifiche.

Sicurezza informatica: CyLock - fornisce una soluzione semplice per testare la resistenza dei sistemi IT agli attacchi informatici, facilitando l'implementazione di soluzioni pronte all'uso e risolvere le vulnerabilità.

Soluzioni per il commercio digitale: Grubtech - aiuta i ristoranti e le catene di supermercati ad adottare funzionalità omnicanale senza l'onere di dover cambiare soluzioni chiave come il punto vendita.

Mobilità connessa e automatizzata: Bottobo - specializzata nello sviluppo di soluzioni robotiche progettate per semplificare i processi industriali e migliorare l'efficienza operativa. La tecnologia si concentra principalmente su robot mobili autonomi (AMR) e su piattaforme software che rivoluzionano il modo in cui i magazzini e i centri di distribuzione evadono gli ordini.

Cagatay Culcuoglu, Co-Fondatore e Direttore Tecnico di Massive Bio, ha dichiarato:

"Siamo molto felici di ricevere il premio UKPA per l'intelligenza artificiale. Il Regno Unito è il luogo ideale per espandersi a livello globale e avviare attività imprenditoriali. Non vediamo l'ora di ampliare la nostra presenza nei Paesi del Commonwealth con il supporto del DBT e di aiutare i pazienti oncologici a individuare le sperimentazioni cliniche più adatte a loro".

Diego Padovan, Amministratore Delegato di CyLock ha dichiarato:

"Nella sicurezza informatica, la fiducia è un elemento essenziale per I fornire i propri prodotti e questo genere di competizioni è fondamentale per creare un forte legame con i nostri clienti".

Mohamed Hamedi, Co-Fondatore e Direttore Tecnico di Grubtech, ha affermato:

"Siamo entusiasti di esserci stabiliti nel Regno Unito per accelerare la nostra espansione globale. Grazie a DBT per averci supportato con nuove opportunità, per averci aiutato a rimuovere delle barriere e ad essere subito operativi".

Sancak Gülgen, Co-Fondatore di Bottobo, ha detto:

"Apprezziamo molto il sostegno che il governo del Regno Unito offre alle startup e alle future aziende unicorno. È importante sapere che hanno un piano chiaro che prende in considerazione le future esigenze della nostra tecnologia, e su quali aspetti è fondamentale concentrarsi ".

Aumentare gli investimenti è una delle missioni fondamentali di questo governo. La Gran Bretagna è tornata a essere aperta agli affari e il nostro fiorente settore tecnologico, che vale già 1,1 trilioni di dollari, dimostra che il Regno Unito è la destinazione preferita dagli investitori.

Il Regno Unito è una delle sole tre economie al mondo, dopo Stati Uniti e Cina, in cui il settore tecnologico vale mille miliardi di dollari, il governo è fortemente impegnato a incoraggiare altre scale up tecnologiche a trasferirsi nel Paese e a operare oltremanica.

La nuova Strategia Industriale britannica sarà internazionale fin dall'inizio e trarrà insegnamento da quanto di meglio è stato realizzato a livello globale. Si baserà sui punti di forza del Regno Unito per supportare sempre più aziende internazionali a crescere e prosperare nel mercato. In questo contesto, digitale e tecnologia sono due dei settori chiave su cui si concentrerà la strategia.

Elenco completo dei finalisti:

IA:

Massive Bio - Piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che fa conoscere ai pazienti oncologici le sperimentazioni cliniche biofarmaceutiche.

Pix Force - Specializzata nello sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale applicati alla visione artificiale.

Westwell - Una delle prime aziende in Cina a sviluppare camion portacontainer autonomi.

Tessact - Azienda di tecnologia basata su IA che utilizza tecnologie di riconoscimento video basate su sistemi avanzati di apprendimento automatico.

Soluzioni per il commercio digitale:

Gallarus Industry Solutions - Fornisce soluzioni intelligenti, IT e OT per semplificare i processi decisionali.

Grubtech - Aiuta i ristoranti e le catene di supermercati ad adottare funzionalità omnicanale senza l'onere di dover cambiare soluzioni chiave come ilpuntovendita.

Mobilità connessa e automatizzata (CAM) :

MooVita - Progetta soluzioni di mobilità intelligente per veicoli autonomi idonei alla circolazione su strada nelle municipalità urbane di tutto il mondo.

Bottobo - Specializzata nello sviluppo di soluzioni robotiche progettate per semplificare i processi industriali e migliorare l'efficienza operativa.

Sicurezza informatica:

CyLock - Piattaforma di sicurezza informatica SaaS B2B basata sull'intelligenza artificiale che analizza qualsiasi sistema IT in modo automatico e da remoto, senza la necessità di conoscenze tecniche, installazione, configurazione o manutenzione.

Cyberdes - Cyberdes fornisce intelligenza artificiale e semiconduttori nel campo della sicurezza informatica.

Giuria di esperti; John Edwards , Direttore Investimenti DBT, Tim Kay , Vicedirettore Scientifico, Lyuba Guk , Co-Fondatore di Blue Lake VC, e Ellie Steel , Direttrice Operazioni del gruppo Founders Forum.

