Il distretto di Laoshan di Qingdao stimola la crescita innovativa

Il distretto di Laoshan, importante per la strategia di sviluppo di Qingdao,è -un centro di scienza e tecnologia che rappresenta un terreno fertile per l'innovazione e per industrie strategiche emergenti e future.

Laoshan district, Qingdao, is a city of science and technology. [Photo provided to chinadaily.com.cn]

Nel 1994 il primo gruppo di imprese high-tech di Qingdao ha iniziato a concentrarsi a Laoshan. Negli ultimi 30 anni il distratto si è focalizzato sull'espansione e sul consolidamento delle catene del valore di sette settori chiave, tra cui l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la finanza moderna.

Il distretto ha attratto un gran numero di imprese innovative, tra cui nove aziende unicorno, 28 imprese specializzate e nuove "piccole giganti" riconosciute a livello nazionale, 47 imprese gazzella a livello provinciale e 920 imprese high-tech, risultando leader a livello cittadino per quantità.

Il distretto di Laoshan presenta attualmente la più alta densità di innovazione scientifica e tecnologica nello Shandong, con 178 imprese high-tech ogni 10.000 aziende, 52 istituti di ricerca scientifica a livello nazionale e provinciale e 160 accademici e figure di grande talento.

Entro il 2023 la quota del valore della produzione delle industrie ad alta tecnologia rispetto al valore della produzione industriale su larga scala del distretto di Laoshan ha raggiunto l'86,55%, mentre la portata complessiva dell'industria leader ha superato i 180 miliardi di yuan (25,33 miliardi di dollari). Il distretto di Laoshan è stato selezionato come una delle 100 migliori zone industriali della nazione per due anni consecutivi.

Un esempio significativo è quella della realtà virtuale, già nel 2016 il distretto di Laoshan aveva lanciato l'obiettivo di diventare la capitale cinese dell'industria della realtà virtuale. Nel 2022 Qingdao ha costruito un parco industriale dedicato alla realtà virtuale a Laoshan, su una superficie pianificata di oltre 2.000 mu (133,33 ettari), con l'obiettivo di creare un centro leader a livello internazionale per l'industria della realtà virtuale.

Grazie alla creazione del parco industriale il distretto di Laoshan ha attirato vigorosamente imprese leader del settore e aziende emergenti, nonché i migliori talenti nel campo della realtà virtuale. Attualmente il parco ospita aziende leader rivolte al consumatore come Douyin Pico e Dapeng VR, nonché importanti fornitori di supporto come GoerTek, produttore di componenti elettroacustici, e Pico, produttore cinese di visori VR. I prodotti VR di fascia alta provenienti dalle principali aziende del parco rappresentano oltre l'80% del mercato nazionale.

Nel 2023 la portata del settore della realtà virtuale nel distretto di Laoshan ha superato i 18 miliardi di yuan, con un incremento annuo del 50%, e il cluster del settore della realtà virtuale è stato selezionato come cluster industriale futuro a livello provinciale.

