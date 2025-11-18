Il fenomeno blockbuster continua: la TV METZ 32MQF7000Z QLED con sconti esclusivi per la settimana del Black Friday e del Cyber Monday

ROMA, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dal lancio avvenuto nel mese di luglio 2025, il televisore METZ 32MQF7000Z ha conquistato il mercato italiano , offrendo ai consumatori un'esperienza visiva QLED al prezzo accessibile di un televisore di piccole dimensioni . Con l'avvicinarsi della settimana del Black Friday e del Cyber Monday , METZ è pronta a offrire sconti esclusivi, per soddisfare la domanda crescente.

Il modello 32MQF7000Z ha avuto un impatto immediato fin dal suo lancio a luglio ed è andato esaurito in sole due settimane grazie al suo valore eccezionale. Negli ultimi cinque mesi, la domanda per questo apparecchio TV è rimasta forte e sostenuta. Con la settimana del Black Friday Cyber Monday all'orizzonte, questo è il momento ideale per assicurarsi uno dei prodotti più ricercati della stagione.

Dotato della più recente tecnologia QLED, il televisore offre colori vivaci e duraturi grazie ai punti quantici che mantengono la brillantezza fino a 10 anni. I suoi materiali ecocompatibili garantiscono la sicurezza perché sono privi di sostanze tossiche e migliorano l'esperienza visiva con una gamma di colori più ampia. Il modello 32MQF7000Z è dotato anche dell'ultima versione di Google TV, che consente di accedere a oltre 1 miliardo di dispositivi IoT, più di 11.000 app e più di 700.000 risorse, rendendolo un hub di intrattenimento all-in-one. La tecnologia HDR10 migliora il contrasto e la luminosità, mentre le funzioni Eye Care come Low Blue Light e Flicker-Free riducono l'affaticamento degli occhi durante la visione prolungata. Il Wi-Fi a doppia frequenza garantisce uno streaming fluido, mentre Dolby Audio e Wonder Audio assicurano un'esperienza audio immersiva.

Il televisore 32MQF7000Z continua a essere uno dei prodotti più venduti. In questa settimana del Black Friday e Cyber Monday, i consumatori avranno l'occasione perfetta per accaparrarselo al prezzo più basso dell'anno. Grazie all'enorme popolarità di questo prodotto e agli sconti imbattibili, si prevede che un'altra ondata di acquisti colpirà il mercato televisivo italiano. Non lasciatevela sfuggire: questa è l'occasione d'oro per possedere un televisore di prima qualità a un prezzo irresistibile prima che vada di nuovo esaurito, migliorando così la tua esperienza di intrattenimento domestico.

Per ulteriori informazioni visitare il sito:

https://amzn.to/4oKSIPS

https://amzn.to/4nYNoad

Fondata nel 1938, METZ è una prestigiosa azienda tedesca di elettrodomestici, famosa per oltre 87 anni di ingegneria tedesca. Impegnata nell'innovazione e nella tecnologia moderna, l'azienda METZ offre attualmente due sottomarche: Metz Classic e METZ blu (il marchio METZ sopra menzionato). Lanciato nel 2018, METZ blue è stato creato per soddisfare le diverse esigenze di stile di vita delle giovani generazioni e da allora è diventato un marchio televisivo affidabile in 24 paesi europei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823285/2025_11_04_153431_036.jpg