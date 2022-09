Il Gruppo Neolith integra la propria rete di distribuzione principale in Spagna attraverso l'intensificazione degli investimenti e dando impulso alla crescita in Europa.

Questa nuova integrazione commerciale rientra nella strategia di forte crescita del Gruppo e ne consolida la posizione sul mercato spagnolo, un mercato pionieristico e generatore di tendenze a partire dal quale la società ha consolidato tutta la propria esperienza e un solido modello commerciale.

Con questa operazione il Gruppo Neolith incrementerà la propria portata e copertura dei mercati della Penisola Iberica, accelerando così i propri piani di crescita, in modo da poter rispondere alla crescente richiesta di pietra sinterizzata Neolith, sia da parte della comunità di architetti e decoratori d'interni, sia da parte dei consumatori finali, per progetti residenziali e di retail di ogni tipo.

CASTELLÓN, Spagna, 14 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Neolith, leader mondiale dell'industria della pietra sinterizzata ha appena concordato l'integrazione totale della sua principale rete di distribuzione in Spagna, con l'obiettivo di accelerare la propria crescita sul mercato e di continuare a promuovere la propria leadership in Europa.

Con questo accordo il Gruppo Neolith intensificherà in particolare il proprio investimento sul mercato spagnolo dove consoliderà e rinforzerà la propria presenza commerciale diretta in un mercato-chiave per il Gruppo.

Questa integrazione è il risultato di una stretta collaborazione iniziata più di un decennio fa con il Gruppo Joan Regada, diretto da un impresario dal forte carattere collaborativo e che attualmente conta su 80 dipendenti diretti i quali, nei prossimi giorni, entreranno a far parte del Gruppo Neolith.

Con questa transazione, Neolith conterà su 10 centri di distribuzione aggiuntivi direttamente in Spagna che copriranno circa 10.000 punti vendita con decine di showroom sparsi su tutto il territorio del paese. Il più recente è stato aperto qualche mese fa, nel prestigioso quartiere di Salamanca di Madrid ed è stato battezzato Living Gallery. È stato concepito secondo un nuovo e rivoluzionario concetto espositivo e l'inaugurazione ha visto la partecipazione di una moltitudine di volti noti della comunità di architetti e designer di interni del panorama internazionale.

"Questa integrazione è il risultato di una grande cooperazione avviata più di un decennio fa e ci permetterà di accelerare i nostri ambiziosi programmi di crescita per le divisioni Iberia ed Europa, con conseguente beneficio per tutto il canale dato che va a rinforzare il nostro livello di servizio diretto" afferma José Luis Ramón, CEO del Gruppo Neolith. "Oggi è un giorno di grande soddisfazione per il Gruppo Neolith, nel quale diamo il benvenuto a tutti i nuovi membri attraverso questa operazione-chiave. Investire in mercati così importanti come quello spagnolo e sviluppare il mercato europeo dal punto di vista del commercio, dell'innovazione e della sostenibilità è e sarà sempre il nostro maggiore impegno", aggiunge.

A proposito di Neolith

Fondato nel 2009, Neolith è il marchio leader globale della pietra sinterizzata.

Si tratta di una superficie architettonica rivoluzionaria e innovativa dalle caratteristiche tecniche superiori, realizzata con materie prime naturali al 100%.

Disegnata e fabbricata per soddisfare le necessità più rigorose del mondo dell'architettura e del design di interni, Neolith si distingue per la sua qualità, versatilità, durabilità ed eleganza, oltre che per la sua sostenibilità.

In tutto il mondo si è convertita in un elemento imprescindibile di stile per qualsiasi cucina, bagno, facciata, pavimento e incluso mobili dall'esclusivo design destinati a spazi interni ed esterni, nei quali il design raffinato è combinato all'elevata funzionalità.

Forte del proprio impegno con la responsabilità sociale, Neolith è anche la prima azienda del settore ad aver raggiunto la neutralità dell'impronta di carbonio nel 2019. Attualmente l'azienda è profondamente impegnata in un piano di espansione in aree geografiche strategiche come America del Nord, Europa, Cina e Australia per continuare a dare il proprio contributo per la creazione di spazi unici ed esperienze straordinarie di design funzionale sostenibile, nei più di 100 paesi in cui è presente, attraverso la distribuzione diretta e un'ampia rete commerciale e di partner.

