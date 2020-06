Il Gruppo REYL lancia la nuova campagna d'immagine "SUCCESS. TOGETHER."

GINEVRA, 29 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Il Gruppo REYL lancia la sua campagna d'immagine con una nuova iniziativa di posizionamento del marchio intitolata "SUCCESS. TOGETHER." e ispirata al successo collettivo dei propri clienti e dei propri team.

Dalla sua creazione nel 1973, il Gruppo REYL ha dato prova di una crescita dinamica pur restando fedele ai propri valori imprenditoriali e al proprio desiderio di innovazione. In qualità di partner bancario, il Gruppo REYL ha adattato e diversificato il suo modello d'affari per accompagnare i clienti verso la realizzazione dei loro obiettivi personali, imprenditoriali e istituzionali. L'impegno a lungo termine in materia di qualità del servizio, vicinanza alla clientela e creatività delle soluzioni proposte nasce dalla convinzione che il successo sia un concetto collettivo, che richiede la messa in comune dei risultati individuali.

Oggi, il Gruppo REYL porta avanti il proprio sviluppo attivamente in tutti i suoi mercati, accompagnando una clientela di imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le business line Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management.

Negli ultimi tempi il Gruppo REYL ha intrapreso diverse iniziative di ampio respiro, come la creazione del fornitore digitale di servizi finanziari Alpian, destinato a una clientela cosiddetta "facoltosa", la creazione della filiale dedicata agli investimenti a impatto Asteria Investment Managers, il lancio dell'attività Fund Representation Solutions, ma anche la stipula di un accordo di sponsorizzazione con Swiss Paralympic.

Per riflettere questo dinamismo, il Gruppo REYL ha lanciato una campagna d'immagine con una nuova iniziativa di posizionamento del marchio dal titolo "SUCCESS. TOGETHER.", che illustra la relazione indissolubile tra lo sforzo collegiale tendente a un obiettivo comune e il successo collettivo. Questa relazione si iscrive in un contesto puramente interno, ma anche nell'ambito della collaborazione costruita con la clientela. La nuova campagna riflette il carattere del marchio, fondato sul superamento di se stessi, la ricerca dell'eccellenza, lo spirito di squadra e l'empatia.

Jérôme Koechlin, Responsabile della comunicazione di REYL & Cie, ha sottolineato: "Questa nuova campagna mostra le virtù del successo di team, celebrate e rivelate tramite immagini forti, coerenti e autentiche. Viene messo in risalto lo slancio del gruppo, unanime e profondamente umano; le emozioni sono palpabili, reali e condivise. Siamo convinti che l'efficacia dell'azione risulti dalla coesione, dall'ottimismo e dall'intelligenza a livello individuale e collettivo. Impegno, ingegno, empatia e integrità sono i valori fondanti nonché i pilastri di questo successo collettivo. Arrivare al successo, insieme, è il nostro leitmotiv."

François Reyl, Direttore generale di REYL & Cie, ha osservato: "Gli elementi chiave dell'evoluzione dell'iniziativa di posizionamento del marchio si concentrano su quattro assi principali che incarnano perfettamente il DNA della nostra azienda: la grande coesione dei nostri team in una banca a dimensione umana, un forte spirito imprenditoriale, un approccio a 360° che predilige soluzioni integrate e innovative facendo affidamento sull'esperienza cumulativa di tutti i nostri collaboratori e, infine, l'allineamento degli interessi con i clienti sul lungo periodo."

Gli elementi creativi della nuova campagna d'immagine del Gruppo REYL sono diffusi su tutti i suoi supporti di comunicazione e commerciali. Scoprite le immagini della campagna "SUCCESS. TOGETHER." qui, e il relativo filmato qui, realizzato con le agenzie LiveTeams e Habefast.

Fondato nel 1973, il Gruppo REYL è un gruppo bancario indipendente e diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Il Gruppo REYL gestisce un patrimonio di oltre CHF 13,5 miliardi e impiega più di 220 professionisti.

Sviluppando un approccio risolutamente innovativo all'attività bancaria, il Gruppo REYL serve una clientela d'imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services ed Asset Management.

REYL & Cie SA usufruisce in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto il controllo diretto dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS). Le filiali del Gruppo REYL sono inoltre regolate dalla LPCC in Svizzera, la FCA nel Regno Unito, la CSSF a Lussemburgo, la MFSA a Malta, la MAS a Singapore, la DFSA a Dubai e la SEC negli Stati Uniti.

